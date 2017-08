Agrandar Imagen Facebook

Parece que no es un buen momento para Facebook. A pesar del lanzamiento de su propia plataforma de historias al estilo Snapchat, la red social no estaría logrando animar a los jóvenes y en particular a los adolescentes en Estados Unidos, un público que estaría a punto de perder.

Un estudio de eMarketer asegura que los jóvenes de entre 12 y 17 años de edad en Estados Unidos se reducirán este año en la plataforma por primera vez desde su creación. Este informe también ofrece un dato importante: las audiencias menores de 25 años cada vez utilizan menos la red social. ¿El motivo? Prefieren Instagram y Snapchat.

"Los adolescentes y los preadolescentes que quedan en Facebook parecen estar menos comprometidos -- inician sesión con menos frecuencia y pasan menos tiempo en la plataforma", explicó Oscar Orozco en un comunicado de la empresa. A esto se suma que muchos jóvenes ya han pasado a una demografía intermedia, lo que hace que la edad de los usuarios de Facebook sea mayor.

La firma de estudio cree que alrededor de 14.5 millones de usuarios de entre 12 y 17 años utilizarán Facebook este año, un dato a la baja que revela una caída de 3.4 por ciento.

Al menos no todo son malas noticias para Facebook como empresa. eMarketer estima que muchos usuarios que están dejando Facebook -- la red social -- de lado, están utilizando más y más tiempo en Instagram.

Snapchat superará a Facebook, por ahora

Y aunque últimamente algunos datos han asegurado que Snapchat está de capa caída, lo cierto es que eMarketer pronostica que esta red social experimentará el mayor crecimiento de usuarios en edades comprendidas entre 18 y 24 años, con un aumento del 19.2 por ciento este año, solo en Estados Unidos.

Sin embargo, la empresa de análisis no augura los mejores tiempos para la red social del fantasmita de la que todos se han copiado: en 2018 Instagram tendrá un crecimiento mucho más veloz y podría destronarla del todo.