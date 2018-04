F8 dará a Zuckerberg otra oportunidad de superar el drama de Cambridge Analytica

Josh Edelson/Getty Images

Mark Zuckerberg ha ofrecido muchas disculpas y dado muchas explicaciones en las semanas desde que se vio obligado a decirle al mundo que los datos de 87 millones de usuarios de Facebook fueron cooptados y utilizados sin su conocimiento –o el de su compañía.

Esta semana, podrá volver a disculparse y explicar cosas, pues el ejecutivo se enfrentará a unos 5,000 desarrolladores que se reúnen cada año cerca de la sede central de Facebook en Silicon Valley para su conferencia, denominada F8.

La red social más grande del mundo todavía tiene que demostrar que sabe cómo solucionar el desastre que creó, sin importar cuánto Zuckerberg y Facebook quieran exagerar sus esfuerzos más recientes para "hacer que el mundo sea más abierto y conectado" (como solía decir el lema de la compañía) y no importa cuánto todos esos asistentes a F8 quieren capitalizar a los 2,200 millones de personas que usan la plataforma.

"La gente quiere sentirse a salvo cuando están en la Web" dijo Brian Blau, analista de Gartner. Las personas siempre han sabido de cierta forma que están intercambiando algo de privacidad a cambio de aplicaciones gratuitas, servicios y almacenamiento de fotos. Pero, dijo, hay una expectativa que viene con eso.

"Solo quieren saber que no se están aprovechando de ellos", dijo Blau. "No creo que Facebook realmente se haya enfrentado a ese hecho, y ahora tiene que hacerlo".

Como en el pasado, la conferencia F8 de Facebook durará dos días de este año, y tendrá lugar en San José, California. También se espera que muestre muchos productos nuevos.

James Martin/CNET

La compañía ha estado hablando mucho últimamente sobre inteligencia artificial, por ejemplo. Su aplicación Facebook Messenger también ha sido el foco de anuncios clave durante este tiempo en los últimos años, como cuando se abrió a otras aplicaciones. Y los rumores dicen que las gafas de realidad virtual más recientes de Facebook, las Oculus Go, probablemente también se exhibirán en el evento.

Facebook llega a F8 después de disipar las preocupaciones de que los usuarios y los socios publicitarios estaban renunciando a la red social. La semana pasada, la compañía informó ganancias que superaron las expectativas de Wall Street, con casi US$12,000 millones en ventas de anuncios durante los primeros tres meses del año. Facebook también dijo que a pesar de la campaña #DeleteFacebook, en realidad había aumentado el número de personas que usan el servicio al menos una vez al mes.

Zuckerberg, de 33 años, dejó en claro durante una conferencia telefónica con analistas que después de más de un mes de escándalo, está listo para seguir adelante.

"Tenemos la responsabilidad de hacer que nuestra comunidad se sienta segura... Y al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de superar esto y seguir adelante".

Tú eres el producto

Muchas cosas han salido a la luz tras el escándalo de Cambridge Analytica. La más reciente fue una entrada de blog la semana pasada en el cual la empresa se enfrentó al viejo adagio de Internet "Si no pagas, tú eres el producto". Esa es la idea de que, si bien Facebook te permite usar su servicio de forma gratuita, pone tus datos a disposición de los vendedores y las empresas para atraerlos con la promesa de una publicidad dirigida más efectiva, que es la forma en que Facebook genera la mayor parte de su dinero.

Esa noción ha molestado a Facebook repetidamente a medida que cada vez más personas (e incluso miembros del Congreso de EE.UU) plantean inquietudes sobre cómo la publicidad realmente funciona en su servicio y la cantidad de datos que la compañía pone a disposición de los desarrolladores y otros socios.

Facebook intentó abordar este tema directamente en una entrada de blog de "Preguntas difíciles", en la que Rob Goldman, el vicepresidente de publicidad de la red social, planteó la pregunta: "Si no pago por Facebook, ¿soy el producto?"

"No", respondió. "Nuestro producto son las redes sociales, la capacidad de conectarse con las personas que le importan, estén donde estén en el mundo".

Goldman también les recordó a los usuarios que no hay manera de optar por no compartir sus datos. "No se puede excluir de los anuncios porque los anuncios son lo que hace a Facebook gratuito", escribió Goldman.

No está claro si Facebook puede cambiar las percepciones del público en torno a sus prácticas publicitarias y su administración de datos. Sin embargo, una cosa es segura: si no aborda estas cuestiones en medio de sus anuncios sobre nueva tecnología, características para su servicio y una investigación futurista sorprendente, habría desperdiciado una oportunidad.

"La vida se trata de aprender de los errores", dijo Zuckerberg a principios de este mes. La conferencia de este año será su última oportunidad de compartir lo que ha aprendido.

Para ponerte al tanto de toda la saga y lo que está en juego, lee nuestra sección de FAQ o preguntas frecuentes sobre el escándalo de Cambridge Analytica.