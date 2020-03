Cancelación de F8 pone en la mira a otros grandes eventos tecnológicos

James Martin/CNET

Alejandro Cantú, un creador de aplicaciones, tenía pensado asistir a la conferencia de desarrolladores F8 de Facebook en mayo próximo. El empresario, creador de una aplicación de advertencia sobre terremotos llamada SkyAlert, que permite a las personas iniciar sesión a través de sus cuentas de Facebook y Google, disfruta de las conferencias de desarrolladores porque le dan la oportunidad de establecer contactos, ver otros productos y aprender sobre el futuro de las grandes plataformas en línea, como Facebook .

Por eso, la semana pasada cuando Facebook canceló la reunión de San José mencionando los riesgos del nuevo coronavirus, Cantu empezó a preguntarse qué efectos podría tener esta cancelación en otros grandes eventos tecnológicos a los que planea asistir. Google I/O, el evento anual del gigante de las búsquedas por Internet, está programado para los días del 12 al 14 de mayo, y la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC) por lo general se celebra en junio.

"Este es un llamado de atención para todos en el sector", dijo Cantú, un director ejecutivo que divide su tiempo entre el Área de la Bahía de San Francisco y la Ciudad de México. "Todos nuestros socios tecnológicos realmente tendrán que empezar a tomarse más en serio lo que está sucediendo con el coronavirus y cómo podemos responder de manera adecuada".

El nuevo coronavirus ha causado estragos en la industria tecnológica mundial, al interrumpir las cadenas de suministro y cerrar fábricas y tiendas minoristas. A principios de febrero, el organizador del Mobile World Congress decidió cancelar su evento anual en Barcelona, después de que grandes compañías, como Amazon y Samsung, anunciaran que cancelarían o limitarían su participación. La mayoría de las compañías han limitado a lo mínimo indispensable los viajes a China, epicentro tanto del virus como de la fabricación mundial de tecnología. Luego, también la semana pasada, se canceló el Salón del Automóvil de Ginebra, uno de los eventos de automóviles más grandes del mundo. Por su parte, Google canceló su Cumbre de Iniciativa de Noticias, programada para abril en Sunnyvale, California, y confirmó que uno de sus empleados en Zúrich había sido diagnosticado con el coronavirus. Y la empresa canadiense de comercio electrónico Shopify canceló su conferencia anual de desarrolladores tres meses antes de su fecha prevista.

El coronavirus causa una enfermedad respiratoria que ha matado ya a unas 3,000 personas desde que se descubrió en Wuhan, China, a finales del año pasado. En enero, la Organización Mundial de la Salud declaró al virus una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Más de 87,000 personas han sido infectadas con el virus, que puede llevar al desarrollo de una enfermedad llamada COVID-19.

La propagación del coronavirus no ha detenido todas las reuniones de negocios. La Conferencia RSA se lleva a cabo por estos días en San Francisco, aunque grandes empresas como IBM y Verizon cancelaron su participación. Pero aun si Google y Apple no cancelan sus eventos, los participantes tendrán que decidir si la oportunidad de asistir vale el potencial riesgo para su salud.

Un portavoz de Google anunció la semana pasada que se espera que el evento I/O continúe según lo previsto. Apple, por su parte, no respondió cuando se le preguntó si el WWDC se llevaría a cabo en junio, como es lo usual.

Vicente Hernández, cofundador y director de tecnología de la empresa mexicana de inteligencia artificial Artificial Nerds, dijo que, aparte de al F8, también tenía planeado asistir a la Ingram Micro Cloud Summit en Miami Beach en mayo. Ingram Micro Cloud no respondió de inmediato a nuestra solicitud de comentarios.

Hernández está discutiendo con su equipo sobre si deberían viajar a Florida para la cumbre, que también atrae a asistentes de todo el mundo. Dijo que esa conferencia brinda a su compañía la oportunidad de presentar sus productos. Pero también le preocupa que el brote de coronavirus pueda empeorar.

Saiph Savage, profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que asistir al F8 el año pasado le abrió las puertas a su carrera. Savage dijo que ganó US$22,000 en una "hackathon" del evento cuyo objetivo era crear una herramienta diseñada para ayudar a los inmigrantes que están haciendo la transición a una nueva ciudad. El premio le dio la oportunidad de colaborar con el Gobierno mexicano.

Savage, quien actualmente se encuentra en Seattle, dijo que le dieron un boleto y un viaje gratuitos a San Francisco para asistir al F8 nuevamente este año. Pero, aun así, se alegra de que Facebook haya cancelado el evento.

"[Lo que han hecho] requiere tener agallas, porque están valorando la salud de las personas", dijo.

Savage dijo que tenía previsto asistir a otra conferencia en Asia que aún no ha sido cancelada. No mencionó el nombre, pero dijo que estaba "molesta" porque la programación aún seguía adelante. Para ella, la decisión tomada por Facebook ha sido "reveladora", y le ha hecho pensar si debería asistir o no al otro evento.

"Tengo que repensar si iré o no, porque podría ser peligroso para mi propia salud", dijo Savage. "Francamente, creo que no voy a arriesgarme".

Cantú, el fundador y presidente ejecutivo de SkyAlert, dijo que aún podría asistir a los eventos I/O de Google y WWDC de Apple, siempre y cuando no se cancelen. Su decisión dependerá de si el virus sigue siendo un riesgo para entonces, dijo. Sin embargo, la situación parece estar empeorando.

"Esto nos ha llevado a hacernos la siguiente pregunta: '¿Estamos siendo paranoicos o no?'", dijo Cantú, quien ha asistido al F8 en seis ocasiones. "¿Tenemos razones reales para estar preocupados?".