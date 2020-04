Todo lo que sabemos de la secuela [o precuela] de Extraction

Si aún tienes las pulsaciones a millón después de ver Extraction, te tengo maravillosas noticias: una secuela podría llegar antes de los esperado.

Estrenado el pasado 24 de abril en Netflix, el filme que protagoniza Chris Hemsworth (Thor) tiene todo lo que deseamos ver en una cinta de acción: un protagonista con carisma, persecuciones cámara en mano y muchas, pero muchas peleas, con excelentes coreografías. Si te gustó The Raid (y su más sangrienta secuela), por ejemplo, te vas a deleitar con los ataques con machetes, proyecciones de ju-jutsu, fracturas y combates en espacios cerrados.

Por si no sabes nada de esta película, que en España se titula Tyler Rake y en América Latina, Misión de rescate, la trama es la siguiente: Tyler Rake (Hemsworth) es un mercenario que recibe el encargo de rescatar al adolescente Ovi (Rudhraksh Jaiswal). Como es de esperarse, la "extracción" (de allí el título) del secuestrado se complica hasta el último minuto del filme.

Con una premisa tan sencilla, es obvio que el guion no es el fuerte de Extraction. Sí lo es, en cambio, la dinámica dirección de Sam Hargrave, lo que no es de extrañar, porque en su curriculum encontramos que dirigió la segunda unidad en Avengers: Infinity War y Endgame. También fue el coordinador de escenas de riesgo (stunt coordinator) en estas cintas y además debemos sumarle su experiencia como doble de acción.

Pues bien, Joe Russo, uno de los productores de Extraction y Hargrave ya hablaron de la posible secuela y aquí te vamos a contar por dónde van los tiros, golpes y patadas.

¿Secuela o precuela?

El 27 de abril, el sitio web Collider habló con los hermanos Russo y con el director Hargrave sobre la posibilidad de una secuela, luego de ese final abierto en el que pareciera que el protagonista sobrevivió. Pero, para sorpresa de todos, lo primero que salió de esta tertulia fue la mención de una precuela.

Hargrave parece tener conciencia de que muchos quedamos con ganas de conocer más sobre la naturaleza de la relación entre Gaspar (David Harbour de Stranger Things) y Rake, ya que las cuentas pendientes entre ambos parecen ir más allá de lo que vemos en Extraction.

"Las cosas tomaron un giro emocionante en la conversación cuando Hargrave reveló si veía la posibilidad de una precuela de Extraction, en la que Harbour y el personaje de Hemsworth se unen", dice el artículo de Collider. Luego, Hargrave fue directo al grano: "Hay mucho potencial. Es tan interesante. La belleza de un final ambiguo permite ir en diferentes caminos. Puedes ir hacia adelante o hacia atrás. De cualquier manera que mire en la línea de tiempo, hay historias muy interesantes".

Joe Russo también señaló que el servicio de streaming estaría muy interesado en una continuación de las aventuras de Tyler Rake. "Netflix estaba muy contento con la película y muy solidaria con ella. Han sido fenomenales para trabajar. Ciertamente, cuando encuentre un personaje interesante y un mundo interesante para explorar con un gran director, querrá continuar explorando", comenzó diciendo el guionista y productor a Collider.

"A mi hermano y a mí (productores) nos encantan las películas de franquicias, nos encantan los cuentos en serie. Solo creo que puedes hacer cosas interesantes con los personajes a medida que progresas en su historia. Por lo tanto, sería emocionante volver al trabajo en una segunda película de esta serie. Hemos tenido las conversaciones preliminares. La pregunta es: ¿tiene sentido todo? ¿Podemos encontrar la historia correcta para contar? ¿Estamos felices de ir a decir eso? ¿Sam quiere contar esa historia? ¿Chris quiere contar esa historia? Todavía queda mucho trabajo por hacer ", concluyó Joe Russo.

Nuevos personajes

Siguiendo con los rumores, la página Web We Got This Covered aseguró el 27 de abril que Chris Evans (Captain America: The First Avenger), sería uno de los actores en la secuela: "Dado que parecen ansiosos (los Russo) por seguir trabajando con actores con los que están familiarizados desde el Universo de Marvel, Chris Evans estaría en la mira por un papel en Extraction 2".

Según We Got This Covered, la fuente que dio el nombre de Evans es la misma que les aseguró que los Guardianes harían un cameo en Thor: Love and Thunder y que un show de She-Hulk llegaría a Disney Plus. Ambas noticias resultaron ciertas.

No se sabe qué papel podría encarnar Evans, pero podría ser el de un amigo de Rake, como sucede con Gaspar. En otro artículo, We Got This Covered, añadió un nombre más: Oscar Isaac. El Poe Dameron en la reciente trilogía de Star Wars sería el villano de la nueva entrega.

¿Emocionado? Por ahora, esto es todo lo que se conoce sobre la posible secuela de Extraction, pero estaremos actualizando esta nota tan pronto tengamos más información.