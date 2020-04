Netflix

Echo de menos ir al cine. Y cada vez que le doy un vistazo al calendario de estrenos cinematográficos y veo que no podremos ver nada en salas hasta julio (con suerte) me deprimo un poco. Pero estoy completamente a favor del cine en casa. Sobre todo ahora que en realidad tenemos televisores enormes y sistemas de sonido de gran calidad. ¡Y que no podemos salir de casa!

Extraction (que en España se titula Tyler Rake y en América Latina Misión de rescate) es la apuesta cinematográfica de Netflix para este viernes 24 de abril. Y la sola idea de un viernes con estreno cinematográfico es suficiente para alegrarme el día. A pesar incluso de que no sea el suyo mi género preferido o que siga habiendo mil series de televisión emitiéndose ahora mismo (Mrs. America, Westworld, <em>Killing Eve</em> , Belgravia) que me podrían tener entretenida hasta el fin del mundo. Pero a veces apetece simplemente ver una peli.

Esta película de acción adrenalínica protagonizada por el siempre carismático Chris Hemsworth podría ser exactamente la historia que no le exige demasiado a tu cerebro que necesitas. La premisa es sencilla. Hemsworth es Tyler Rake, un mercenario hastiado de la vida (los motivos del hastío se van desgranando poco a poco a lo largo de la hora y 43 minutos de duración de la película) que recibe el encargo de rescatar al adolescente Ovi (Rudhraksh Jaiswal). El padre de Ovi es un narcotraficante indio atrapado en prisión. El mayor narcotraficante bangladesí, Amir Asif (Priyanshu Painyuli), es quien ha ordenado el secuestro del hijo de su mayor contrincante y enemigo.

La película está ambientada entre Bombay, en India, y Daca, en Blangladés, pero se filmó en India y Tailandia, y aprovecha en todo momento las ventajas de filmar en exteriores más allá de los confines de un estudio en Los Ángeles o Atlanta. Extraction arranca con un plano desde el aire de la contaminada ciudad de Daca, envuelta en colores cálidos y saturados. La ciudad se nos muestra a menudo desde sus terrados con ropa tendida, sus patios interiores y sus calles bulliciosas.

Netflix

Hemsworth echa mano de todo su arsenal de estrella de Hollywood para interpretar a este soldado enganchado al alcohol, la adrenalina y los analgésicos opioides, y castigado por la vida. Pero es una pena que, además de enseñárnoslo haciendo gala de sus muchas habilidades en el combate cuerpo a cuerpo y mostrarnos una vez más lo atractivo que es, la película no aproveche también otro de sus atributos: el del sentido del humor. Y es que en Extraction me han faltado los chistes. "Nos acaban de atacar los Goonies del infierno", masculla el actor en uno de los pocos momentos en los que su personaje se permite ser medianamente divertido. Y tengo la sensación de que ésta hubiera sido una mejor película con más salidas de ese estilo.

Teniendo en cuenta que los hermanos Joe y Anthony Russo son productores de Extraction y son perfectamente conscientes de los talentos cómicos de Hemsworth por su trabajo en Avengers: Infinity War y Endgame y teniendo en cuenta que Joe Russo es de hecho el guionista de este título, le podría haber escrito más chistes a Hemsworth. También a David Harbour. El intérprete de Stranger Things tiene un pequeño papel en Extraction y desaparece dejando al espectador con la sensación de que se le podría haber sacado mucho más provecho.

Extraction está teñida por la urgencia y gravedad de esta misión de rescate y la sombra del pasado de Rake ciñéndose sobre él en todo momento y precipitándolo a poner su vida en peligro. "Esperas que, jugando a la ruleta rusa, te toque una bala", le dice Nik (Golshifteh Farahani), la especie de jefa de mercenarios que le encarga la misión a Tyler y alguien con quien hay cierta tensión sexual no resuelta (o sí resuelta en un pasado ya lejano). Pero es una relación que solo se desarrolla superficialmente. Un poco mejor expuesta está la camaradería e incluso cariño que se acaba dando entre Rake y Ovi, aunque la desalmada que llevo dentro hubiera podido pasar sin el sentimentalismo azucarado de algunas de las secuencias entre ambos personajes.

El plano secuencia de 12 minutos en Extraction

Netflix

Si hay un momento en el que esta historia consiguió atraparme por completo fue en una persecución primero en coche, luego a pie por el interior de un edificio de viviendas, con los personajes saltando entre terrados para terminar nuevamente en las calles polvorientas de Daca en el interior de otro vehículo. Una persecución de 12 minutos realizada en plano secuencia y cámara en mano que mantiene a Tyler y Ovi como sujetos de interés a veces, para pasar a mostrarnos los avances de sus perseguidores en otras ocasiones y volver con nuestros protagonistas en el momento menos esperado. Es una persecución aliñada con las típicas escenas de lucha cuerpo a cuerpo y que no pudo dejar de recordarme otro plano secuencia con combate cuerpo a cuerpo con el que nos obsesionamos hace un par de años en Atomic Blonde.

El paralelismo con Atomic Blonde y John Wick

Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Y es que el director de Extraction, Sam Hargrave, se encargó de dirigir la segunda unidad en Infinity War y Endgame, además de trabajar como coordinador de escenas de riesgo (stunt coordinator) en ellas. Hargrave es también el coordinador de escenas de riesgo y director de segunda unidad precisamente en Atomic Blonde. El thriller ambientado en los 80 y protagonizado por Charlize Theron estaba dirigido a su vez por otro stunt coordinator pasado a la dirección, David Leitch.

Todo ello tras el éxito del también stunt coordinator Chad Stahelski dirigiendo las tres entregas de la saga protagonizada por Keanu Reeves, John Wick. Leitch codirigió la primera película de esta franquicia junto a Stahelski.

El ADN en común entre estos títulos orquestados por hombres de acción es evidente. Todos ellos comparten un lenguaje de acción directo y poco artificioso. Casi realista, sin llegar a serlo, y que está en las antípodas de las grandilocuencias de títulos como Mission Impossible y sus múltiples secuelas. Extraction se une además a esa larga tradición de películas de acción a lo Die Hard en la que el protagonista, que suele trabajar solo, acaba herido, sangriento, amoratado y destrozado para el final de la historia.

En todo caso, es buen plan para el viernes de confinamiento. Y, si no te convence la sobredosis de adrenalina, siempre te quedará la cuarta de La casa de papel, la tercera de La casa de las flores, escuchar la lista de reproducción completa de Guardians of the Galaxy o la serie documental sobre Michael Jordan. Digo, por darte algunas opciones.

Extraction / Tyler Rake / Misión de rescate se estrena en Netflix este 24 de abril.