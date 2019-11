Expresidente de HBO en conversaciones con Apple TV Plus: reporte

James Martin/CNET

El otrora presidente de HBO, Richard Plepler, quien dejó su cargo en el canal de cable en febrero de 2019, se encuentra en conversaciones con Apple TV Plus para producir contenidos en exclusividad con la nueva plataforma de streaming, publicó el martes The Hollywood Reporter.

Con una trayectoria de tres décadas en HBO, Plepler se encargaría, a través de su nueva compañía, RLP & Co., de la creación de contenidos originales para Apple TV Plus.

Plepler dejó HBO hace nueve meses después de que la compañía pasase a manos de AT&T. Es uno de los ejecutivos más respetados de la industria pues bajo su presidencia el canal de cable produjo éxitos globales como Game of Thrones y The Sopranos, que dominaron los premios Emmy e impusieron un nuevo estándar de calidad para series televisivas. Los contactos de Plepler en Hollywood —y el talento top que estaría dispuesto a trabajar con él— son el principal atractivo para la oferta de Apple TV Plus.