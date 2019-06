La exposición de la robot artista Ai-Da nos hace replantearnos qué es el arte

Katie Collins

¿Qué tienen en común los artistas Andy Warhol, Tracy Emin, John Constable y J. M. W. Turner a parte del hecho de su reconocimiento y éxito?

Es una pregunta que se planteó Aidan Meller cuando se decidió a crear arte. Meller es el director de su propia galería en Oxford, Inglaterra, y el hombre detrás de una exposición entorno a los robots que se puede ver este verano en la ciudad universitaria.

"Sin excepción... cada uno de ellos estaba haciendo algo que estaba relacionado con el zeitgeist de su época", dijo. Meller vio que en 2019, a punto de iniciar la siguiente década, la innovación más interesante en el mundo es la inteligencia artificial. Con esto en mente, decidió crear un robot que pudiera crear arte a la vez que facilitara la conversación sobre la inteligencia artificial.

Y así nació Ai-Da, la robot que produce arte y cuyo nombre viene de la visionaria victoriana sobre la computación Ada Lovelace.

Ai-Da tiene cabeza y cuellos humanoides, además de una larga cabellera. Pero la mecánica en su torso y extremidades está completamente a la vista (aunque a veces vaya vestida). Sus dedos pueden agarrar un instrumento de dibujo. Usando las cámaras de sus ojos, puede identificar qué tiene frente a ella y dibujar sobre el papel.

Ai-Da ha inaugurado su propia exposición en la Barn Gallery, pegada al St John's College de la universidad de Oxford. La exposición incluye dibujos de Ai-Da, además de pinturas generadas desde su percepción de objetos y escenas que ha observado en el mundo.

Todo sobre Ai-Da, desde su mecánica a su cerebro con inteligencia artificial, voz y apariencia, es el resultado de un proceso de colaboración. Un grupo de investigadores y expertos de las universidades de Oxford y Leeds, además de la compañía británica de robótica Engineered Arts han contribuido a construirla. Su voz y su cara no se han basado en ningún humano en particular. Ofrecen una variedad de rasgos de una variedad de contribuyentes. Pero era vital que tuviera forma humanoide, explica Meller.

"Cuando miras arte, es a través de la lente de un artista", dijo. "Si no tuviéramos una artista humanoide, sería mucho más difícil poder sentirse identificado con ella".

De la misma forma, necesitaba tener su propio estilo de dibujo que reprodujera algo de forma original e impredecible.

"No queríamos escoger la ruta simplista", dijo Meller. "Nos dimos cuenta de que, si hacíamos eso, la gente simplemente iba a decir que era una impresora cara. No, esto es un algoritmo de inteligencia artificial y es completamente creativo. No sabemos cuál será el resultado".

Además de producir arte, Ai-Da también es el arte. Ha sido creada en parte como una artista de performance. Por el momento, esto significa hacer una serie de rutinas preestablecidas en las que habla y se mueve o es remotamente controlada por un humano que puede dictar sus palabras y movimientos. Meller quiere que se convierta en al menos semiautónoma en sus interacciones con la gente.

De la misma forma que los dibujos de Ai-Da están controlados por la inteligencia artificial, las pinturas que se pueden ver en la galería son colaboraciones con humanos que guían la percepción de Ai-Da del mundo a través de algoritmos que generan una pieza de arte atractiva. Meller lo ve como una buena forma de experimentar acerca de la forma en la que los humanos y la tecnología funcionarán juntos para crear arte en el futuro y sobre si el arte puede recibir o no ese nombre sin algún tipo de intervención humana.

"Hay muchas discusiones sobre toda esta área", dijo. "¿Debería ser autónomo? ¿Debería ser una colaboración? De hecho, ¿por qué no todas estas cosas? Exploremos esta área de tecnología con inteligencia artificial. Es increíblemente interesante, exploremos. Veamos qué podemos hacer con esto".

Ai-Da y su arte estarán en la exposición Unsecured Futures en The Barn Gallery, St John's College, Oxford University del 12 de junio al 6 de julio.