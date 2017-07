3:33 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Jamás pensé que de verdad querría convertirme en un alienígena, pero entrar a Pandora - The World of Avatar en el parque Disney Animal Kingdom puede hacerte reconsiderar tus planes futuros.

Hay varios motivos por los que convertirse en un Na'vi podría resultarte interesante, y todos ellos puedes conocerlos en el espacio dedicado a la película de James Cameron en el parque de Disney, en el que podrás encontrar dos atracciones desarrolladas alrededor del Valle del Mo' ara y el árbol de la vida, en donde podrás encontrar flora y fauna como la que se ve en la película, y al mismo tiempo sumergirte en experiencias sensoriales.

Sí… sensoriales. Cuando caminas por el parque además del calor de Orlando, encontrarás caídas de agua refrescantes, olores típicos del Valle del Mo' ara y espectáculos culturales que te llevarán a esa tierra lejana.

Mi paseo por Pandora comenzó descubriendo especies milenarias, y árboles luminiscentes que dan paso a dos atracciones principales.

Pandora: Na'vi River Journey

Si fuera un Na'vi azul de más de dos metros de altura probablemente no habría disfrutado tanto esta atracción como lo hice. ¿El motivo? Es un remanso de paz oscuro y quieto, con cánticos locales que te conducen a través de un río apacible y animatrónica que te muestra de forma evolucionada las especies que se pueden encontrar en Pandora.

Algo impresionante es el desarrollo de las imágenes que vamos viendo en una atracción que te dejará con la boca abierta, sobre todo por el chamán, una pieza llena de tecnología y que parece de carne y hueso con movimientos muy reales y expresiones faciales que le hacen más vivo que ningún otro de los personajes de esta atracción.

Conviértete en un Na'vi a través de Avatar

Y aunque la experiencia del río es bonita y apacible, sin duda la atracción estrella es Avatar Flight of Passage, en donde te adentras en los laboratorios en donde los militares de la película recrearon el experimento. Allí tendrás la oportunidad de pasar por un proceso de selección en donde tu Avatar y tu conectarán para iniciar un viaje indescriptible sobre Pandora.

Una de las cosas que probablemente más te sorprenderá es la realidad de esta experiencia. Basada en 3D, también incluye efectos exteriores que te harán sentir que realmente sobrevuelas el mundo de estos gigantes azules. De hecho, cuando tu Avatar conecte con su banshee, serán inseparables, y eso te dará experiencias sensoriales muy bien conseguidas.

Aquí, tenemos una atracción simple, en la no vas a tomar trenes que te llevarán a ningún lugar, pero en la que con unas gafas 3D, un asiento con tecnología de punto y una pantalla de inmersión completa, vivirás una experiencia al límite, que te permitirá incluso sentir la respiración del banshee entre tus piernas, como si realmente lo estuvieras montando.

La fantasía también se puede tocar

No verás gigantes azules caminando entre los visitantes, pero sí tendrás la oportunidad en la tienda de hacer tu propio Na'vi parecido a ti. A eso debes sumarle la posibilidad de entrar al criadero banshee, en donde uno de estos pequeños animales te "elegirá", al mejor estilo del ritual de la película.

Como no podía ser de otra forma, podrás tomar bebidas inspiradas en frutas y sabores locales como un Night Blossom -- al mejor estilo de un Bubble Tea -- o margaritas al estilo del Valle del Mo'ara.

Disney apuesta por la historia

Avatar se estrenó hace ocho años, y hasta mayo no abrió esta atracción de Animal Kingdom. Sarah Domenech, portavoz de Disney, explicó a CNET en Español que sino has visto la película, tampoco es un gran problema, porque las atracciones son capaces de contarte la historia por sí solas.

James Cameron se relacionó directamente con la creación de Pandora - The World of Avatar, la supervisó para que todo guardara relación con la película y misticismo. Según explicaron desde Disney y pudimos constatar, aunque está dentro de Animal Kingdom, no verás el logo de la empresa en ningún lugar o atracción.

Aunque podría no tener sentido crear atracciones de una película antigua y poco recordada, Avatar tendrá un largo recorrido. James Cameron y 20th Century Fox anunciaron las secuelas de este filme. Están por venir cuatro películas más, con estrenos en diciembre de 2020, 2021, 2024 y 2025.

Tal vez para entonces, ya hayamos aprendido en la vida real cómo convertirnos en Na'vi y explorar ese mundo utópico de Pandora.