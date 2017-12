Agrandar Imagen CNET

Hace poco más de un año Apple lanzó los AirPods, unos audífonos inalámbricos que suscitaron toda clase de polémicas, comentarios y hasta chistes: se te van a caer cuando corras, los vas a perder, son feos y pareces un alienígena, la calidad de audio es mala…

A pesar de todo esto, el dispositivo se ha vendido como pan caliente, y no me ha extrañado ver a usuarios de iPhone (y hasta de Android) desearlos con locura. Muchos me hablaban sobre la batería, que son cómodos o que simplemente son los más conocidos, a pesar de que existen los más recientemente lanzados Pixel Buds de Google o los Gear IconX de Samsung.

Pero, ¿qué me han parecido los AirPods después de un año continuo de uso? Esta ha sido mi experiencia:

AirPods en el uso diario

Durante este año con los AirPods, la sincronización y uso han sido definitivamente sencillos. La primera vez que los acerqué al iPhone los emparejé de inmediato, y nunca más hizo falta hacer un proceso similar. Incluso, cuando cambié del iPhone 7 al iPhone X el teléfono continuó reconociéndolos, todo gracias a que el chip W1 que permite estos procesos fluidos, reconoció que era un dispositivo vinculado a mi cuenta.

A pesar de los mitos de que no se podía correr con los AirPods, lo he hecho siempre y jamás los he perdido. Con el tiempo te acostumbras a no dejar nunca cada auricular en un sitio diferente: probablemente esa es la clave para no perderlos, que la cajita de carga y los AirPods siempre este juntos.

Mientras que la cajita tiene por lo menos 24 horas de carga en su interior, tengo que decir que en un uso continuo los AirPods pueden durarte como unas cinco horas. Esto no es una medición de estudio, sino que se basa en mi experiencia.

En un vuelo Madrid - Toronto, por ejemplo, utilicé mis AirPods para ver unos tres capítulos de una serie de Netflix, luego me dormí un rato y los guardé en su cajita, y al levantarme escuché música en Apple Music: ¿cuál fue el secreto para que los AirPods parezcan perfectos? Que la cajita es su cargador, y que con media hora dentro tienen hasta dos horas más de vida, por lo cual casi nunca los verás descargados, a menos que la cajita se quede sin energía.

Si hablamos de si son cómodos, en mi caso sí lo han sido. Algunos amigos dicen que son muy grandes y otros que les da miedo que se les caigan, pero en mi caso me han quedado bien, y no se me han caído ni cuando he corrido con prisas para tomar el tren.

Los AirPods en el ecosistema Apple

Si has utilizado antes auriculares Bluetooth, has de saber que no son exactamente amigables para conectarlos y desconectarlos de un dispositivo a otro. Si usas los AirPods con tu iPhone, Mac y iPad, no tendrás ningún problema, debido a que gracias a la tecnología incorporada en el chip W1 que utilizan los auriculares, es muy fácil conectarlos a cualquiera de los equipos.

Durante este año ese ha sido uno de los puntos que más me ha gustado de los AirPods. Soy usuario de Apple. Escribo esta historia desde un MacBook Pro, salgo a correr con un Apple Watch y he estado probando el iPhone X, así que esa conectividad es esencial.

Mientras estoy en la computadora uso los AirPods conectados al MacBook y si salgo a correr le puedo pedir al Apple Watch que reproduzca la música en ellos de forma sencilla.

Otra cosa importante es que el cargador de la cajita de los AirPods es el mismo del iPhone con puerto Lightning, así que si necesitas un chute de energía, seguramente tendrás el cable a mano.

Utilizar los AirPods con Android

Para los millones de usuarios de Android que consideran comprar uno de estos auriculares, la respuesta es sí: los Airpods funcionan correctamente con este sistema operativo. En mis pruebas con un Galaxy Note 8, los auriculares se conectaron mediante Bluetooth y en la mayoría de los casos no perdieron la conexión. Desde luego la experiencia no es igual, porque no puedes llamar a Siri, y el control táctil en el auricular derecho solo sirve para pausar y reproducir la música.

La conexión se hace mediante Bluetooth, algo diferente a cómo los AirPods se conectan a un iPhone o Mac, ya que en esos casos utiliza el chip W1, del que te contamos todo aquí. Desde luego los auriculares emparejados a un teléfono Android te dejarán hacer y recibir llamadas de forma sencilla.

Si tu teléfono es Android y tienes emparejados a ellos unos AirPods, podrás también y sin problemas sincronizarlos con tu Mac o un iPad.

Un experimento de Apple que trajo alegría a mi vida

Los AirPods podrían definirse como un experimento de Apple que trajo alegría a mi vida. Son su segunda prenda inteligente después del Apple Watch, y a pesar de que puedes sentirte del futuro con ellos en tus oídos, no importa: la sensación de perfección en el uso diario bien vale la pena. Sí, tienen un exorbitante precio de US$159 (179 euros, 3,599 pesos) pero en mi caso, son la cajita de la alegría y cuando la pierdo -- y me sucede a menudo -- sufro hasta encontrarla.

Sí. Los AirPods son el dispositivo sin el que no podría vivir.