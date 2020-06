Extensor de rango de Wi-Fi vs. router de malla: ¿Cuál te conviene?

Chris Monroe/CNET

Supongamos que, por alguna razón, estás pasando mucho más tiempo en casa estos días. Haces tu trabajo, te encargas de la educación de tus hijos en el hogar, realizas videollamadas con amigos y familiares, ves maratones de Queer Eye de forma compulsiva y llevas hasta el límite la potencia de la red Wi-Fi de tu hogar. Tal vez ya estés familiarizado con esas limitaciones, que incluyen puntos de la casa en los que disminuye la intensidad de la señal y tu dispositivo no puede mantener una conexión rápida. ¿Qué puedes hacer?

Ya describimos en otro artículo algunos de los pasos básicos que puedes seguir para mejorar tu conexión sin tener que comprar nada, pero, en muchos casos, para eliminar zonas muertas requerirás renovar tu hardware. Tus mejores opciones son extensores de rango Wi-Fi, o tal vez un router de malla con sus propios nodos o dispositivos satelitales que extienden el alcance de la señal. Dicho de manera sencilla:

Los extensores de rango de Wi-Fi son la mejor opción económica para espacios pequeños. Y el mejor modelo que hemos probado hasta ahora es el RE220 de TP-Link, que puedes obtener por solo US$30 o menos, si lo encuentras disponible.

Alternativamente, los routers de malla son los mejores para dar cobertura a todo tu hogar. Tenemos varias recomendaciones, entre ellos, el Eero de Amazon y la versión AC1200 del Orbi de Netgear, así como el ZenWiFi AX de Asus como una buena opción para actualizar tu equipo. Nuestro actual favorito, el mejor router de malla para la mayoría, es el Nest Wifi de Google.

Esa fue la descripción general rápida, pero ahora te explicamos cómo llegamos a estos resultados.

Al igual que con los bienes raíces, los sistemas de red inalámbrica dependen de tres cosas: ubicación, ubicación y ubicación. Esto se debe a que los puntos de acceso inalámbrico solo pueden emitir una señal de red tan fuerte como la señal inalámbrica entrante del router. La mejor opción es echar un vistazo a los datos de tu prueba de velocidad y encontrar la habitación más cercana a tu zona muerta que reciba una señal fuerte del router. Eso asegurará que el extensor de rango o el punto de malla pueda ofrecer la mejor red posible y sea capaz de llegar hasta tu zona muerta.

Hay varias cosas que considerar antes de renovar los equipos de la red de tu hogar. A continuación, te presentamos un resumen rápido de lo que debes saber.

Lee más: Los mejores routers Wi-Fi de 2020

Las pruebas de velocidad son tus aliadas

Cuando no te sientes bien y vas al médico, este empieza a hacer preguntas y pruebas para descubrir qué es lo que anda mal. Es el mismo enfoque de diagnóstico que debes seguir cuando quieres mejorar la calidad de tu red del hogar. Y para ello, tu arma secreta son las pruebas de velocidad.

Agrandar Imagen Ry Crist/CNET

Aplicarlas es realmente sencillo. Hay muchos servicios gratuitos en la web que te permiten verificar tu velocidad, pero el más popular (y el que usamos al probar routers en casa) es Ookla Speed Test. Tan pronto abras la página, el servicio te conectará con un servidor cercano a tu hogar. Todo lo que tienes que hacer es presionar el botón GO (ir) y esperar un minuto para conocer tus actuales velocidades de carga y descarga de datos, así como la latencia de tu conexión. Al aplicar la prueba, asegúrate de estar conectado a tu red del hogar y, de preferencia, desde algún dispositivo que utilices a menudo en línea. Si estás usando tu teléfono, desactiva la red celular mientras aplicas esta prueba.

Luego cambia de ubicación en tu hogar y realiza varias pruebas de velocidad en cada habitación donde requieras conexión Wi-Fi. Si lo deseas, puedes repetir este proceso en diferentes momentos del día. Cuando termines, saca un promedio de los resultados de la velocidad de descarga en cada habitación para tener una idea de en qué lugares funciona bien tu conexión y en cuales no está a la altura de tus necesidades. Si registras velocidades que son menos de la mitad de lo que obtienes cuando estás cerca del router, esa es un área que debes mejorar (y si las velocidades de rango cercano no están cerca de lo que ofrece tu plan de Internet, entonces debes llamar a tu proveedor de servicio).

En este punto, prueba algunas cuestiones básicas. Trata de mover tu router a un lugar diferente (lo mejor es que esté en un espacio abierto y despejado, de preferencia lo más alto y central posible). También puedes obtener pequeñas mejoras de velocidad si reubicas las antenas del equipo. Si nada de eso funciona, es hora de comenzar a evaluar tus necesidades de hardware.

Ry Crist/CNET

Extensores de rango de Wi-Fi: una buena solución para zonas muertas pequeñas

Si solo tienes una o dos habitaciones a las que la conexión no llega, entonces puede que todo lo que necesites sea un simple extensor de rango Wi-Fi. Hay muchas opciones disponibles, pero el mejor que hemos probado hasta el momento es el RE220 de TP-Link, un extensor enchufable que puedes encontrar en varias tiendas en línea por unos US$35 e incluso menos.

Usar un extensor de rango de este tipo es muy sencillo. Basta con enchufarlo, presionar el botón WPS para ponerlo en modo de configuración protegida de Wi-Fi y luego presionar el botón WPS en tu router para emparejar ambos dispositivos. Un extensor no mejora tu red del hogar en sí: más bien, usa la conexión que establece con tu router para generar su propia red. En la mayoría de los casos, verás que el dispositivo aparece con el nombre de la red existente con el añadido "_EXT" al final.

Agrandar Imagen Ry Crist/CNET

Y no te preocupes demasiado por la marca. Los extensores de rango como estos por lo general están diseñados para funcionar sin importar qué tipo de router utilices. Solo verifica que tu router tenga un botón WPS (casi todos lo tienen) y todo estará bien.

Es poco probable que un extensor de este tipo te permita alcanzar las velocidades máximas de tu red. De hecho, la mayoría de los modelos enchufables no se conectan a velocidades mucho mayores de 50 Mbps, y solo ofrecen un rango suficiente como para cubrir un par de habitaciones en el mejor de los casos. Cuando probamos algunos de los mejores modelos en casa, la banda de 5 GHz del RE220 pudo mantener velocidades de aproximadamente 75 Mbps en toda nuestra área de prueba, con un radio de aproximadamente dos habitaciones (unos 40 pies o 12 metros). Puede que no parezca mucho, pero es una conexión lo suficientemente rápida y estable como para videollamadas, transmisiones de video HD e incluso juegos en línea básicos. Ofrece un excelente rendimiento por su precio, sobre todo si usarlo significa la diferencia entre tener una conexión estable y no tener conexión.

Solo toma en cuenta que para estos dispositivos la ubicación es muy importante, pues solo pueden generar una red tan fuerte como la señal inalámbrica que ingresa a tu router. Lo mejor que puedes hacer es mirar los datos de tus pruebas de velocidad y encontrar la habitación más cercana a la zona muerta que cuente con una señal fuerte del router. Eso asegurará que el extensor pueda generar la mejor red posible y cubra tu zona muerta.

La mayoría de los modelos disponibles hoy también incluyen un indicador de intensidad de la señal en el dispositivo o en su aplicación, que te permitirá saber si has elegido un buen lugar. Asegúrate de revisar estos indicadores antes de tomar una decisión.

Chris Monroe/CNET

Routers de malla: los mejores para dar cobertura a todo tu hogar

Si tu problema de falta de conexión va más allá de una sola habitación (por ejemplo, todo un piso de tu hogar donde las velocidades son irregulares), entonces tu mejor opción es actualizarte a un sistema de router de malla. Con varios dispositivos repartidos por tu hogar, un buen router de malla puede enviar una señal rápida de una habitación a otra, y no tendrás que hacer malabarismos con varias redes como ocurre con un extensor de rango: simplemente te conectarás a la misma red en toda tu casa (o a dos redes, si eliges crear conexiones separadas para las bandas de 2.4 y 5 GHz).

Hoy vivimos una especie de renacimiento de los routers de malla, gracias a la llegada de una segunda oleada de nuevos dispositivos. Muchos de ellos cuestan bastante menos que los modelos de años anteriores, pero aun así tendrás que pagar al menos US$160 por un sistema decente, y varios cientos de dólares más si quieres uno de primera línea.

Algo que debes tomar en cuenta antes de comprar un equipo es que el software hace una gran diferencia, debido a que los routers de malla utilizan algoritmos para calcular la mejor manera de enrutar tu conexión dependiendo de dónde te encuentres en tu hogar. Los mejores sistemas siempre sabrán cuándo conviene que te conectes directamente al router y cuándo es mejor enrutar tu conexión a través de uno de sus satélites, pero un sistema con software menos sofisticado puede confundirse y enrutarte de manera incorrecta, lo que puede volver innecesariamente lenta tu conexión.

En nuestras pruebas, las marcas que funcionan mejor al enrutar tu conexión sin caídas o reducciones de velocidad son Google, Eero y Asus. Netgear y TP-Link también funcionan bastante bien, aunque con algunos problemas en ciertos sistemas. En general, quedamos muy impresionados con el modelo Nest Wifi de Google, que se destacó en nuestras pruebas mientras nos desplazábamos de una habitación a otra haciendo pruebas de velocidad.

El Nest Wifi no es compatible con las nuevas y más rápidas conexiones de Wi-Fi 6, pero aun así es bastante rápido, y tan estable y confiable como los mejores routers de malla. La configuración de dos dispositivos con el router y un solo satélite es una buena opción para hogares de un solo piso y cuesta US$269. Para hogares medianos, es posible que funcione mejor la versión de tres dispositivos, que cuesta US$349. Y te sugerimos estar atento a las ofertas: en los últimos meses, hemos visto esos sistemas rebajados a solo US$199 y US$299, respectivamente.

Agrandar Imagen Steve Conaway/CNET

Si vives en una casa grande, entonces un sistema de tres dispositivos es en definitiva tu mejor inversión. El Nest es un buen modelo, pero el Eero, otra opción con sólidas capacidades de software, ofrece actualmente configuraciones de tres dispositivos por solo US$199, una gran oferta. Cuando probamos ese sistema en la casa inteligente de CNET de 5.800 pies cuadrados (540 metros cuadrados), colocamos el segundo satélite en el sótano y medimos la intensidad de la señal en toda la casa. Como se ve en el mapa de intensidad de señal, esto representó una diferencia enorme.

Las conexiones por cable pueden ayudar

Una cosa más que vale la pena recordar es que aunque tus velocidades inalámbricas estén muy bien, una conexión Ethernet por cable siempre te brindará la velocidad más rápida posible. Si tienes una oficina en el hogar que está alejada de tu router, por ejemplo, colocar un extensor de rango enchufable o un satélite de router de malla en la habitación y conectar tu computadora a ese dispositivo mediante un cable te brindará velocidades más rápidas y constantes que las que lograrías si tratas de conectarte de manera inalámbrica y de lejos.

Otra opción de extensión de rango que vale la pena considerar es un extensor de línea eléctrica. De manera similar a un extensor enchufable, un extensor de línea eléctrica utiliza dos dispositivos enchufables que envían la conexión de un lado a otro a través del cableado eléctrico de tu hogar, lo que por lo general es una forma bastante rápida de hacerlo. Simplemente debes enchufar un extensor cerca de tu router y conectarlo a este mediante un cable Ethernet, y luego conectar el otro extensor en tu zona muerta.

Los extensores de línea eléctrica también pueden ser una buena opción si tienes obstáculos físicos incómodos entre tu router y tu zona muerta que dificulten la conexión inalámbrica entre el router y el extensor. Un buen extensor de línea eléctrica utilizará el cableado de tu hogar como un atajo para evitar estos obstáculos

No hemos probado extensores de línea eléctrica recientemente, pero actualizaremos esta publicación cuando tengamos información para compartir. Por el momento, este modelo de TP-Link tiene un promedio de cuatro estrellas en sus más de 11,000 comentarios y actualmente está disponible por menos de US$50. Puede que valga la pena probarlo.