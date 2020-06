Exempleados desaprueban la postura neutral de Zuckerberg: reporte

Angela Lang/CNET

En una carta a Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, exempleados indicaron que la postura de la red social frente a las recientes publicaciones del presidente Donald Trump, eran una "traición" a los ideales de Facebook.

"La compañía a la que nos unimos valoraba dar a las personas una voz tan alta como la de su gobierno, protegiendo a los impotentes en lugar de a los poderosos", se puede leer en la carta que fue publicada por The New York Times.

La carta hace un llamado a Zuckerberg a reconsiderar las políticas de la plataforma sobre los discursos políticos, empezando con la verificación de datos y el etiquetado de publicaciones dañinas. "Hoy, el liderazgo de Facebook interpreta que la libertad de expresión significa que no deben hacer nada, o casi nada, para interferir en el discurso político", se puede leer en la carta.

Zuckerberg ha defendido en múltiples ocasiones la postura de la red social de no censurar o etiquetar las publicaciones de Trump y dijo a sus empleados que aunque estaba "en total desacuerdo con la forma en que el presidente habló [sobre las protestas en Minneapolis]", su responsabilidad era la de reaccionar no de forma personal sino como líder de una institución que está comprometida con la libertad de expresión.

Ante su respuesta, algunos empleados de Facebook han criticado la decisión del ejecutivo calificándola como "decepcionante", mientras que activistas y líderes de derechos civiles dijeron que tras discutir las políticas de la red social con Zuckerberg, el ejecutivo "se niega a reconocer cómo Facebook está facilitando el llamado de Trump a la violencia contra los manifestantes".

Por su parte, los exempleados de la empresa indicaron que las recientes publicaciones del presidente Trump no solo amenazan violentamente a los ciudadanos, sino que también envían un mensaje a millones de personas que siguen sus indicaciones. "En una era en donde los tiroteos son transmitidos en vivo, Facebook debería conocer el peligro de esto mejor que la mayoría", se lee en la carta.

"Facebook no es neutral, y nunca lo ha sido. Hacer que el mundo sea más abierto y conectado, fortalecer las comunidades, darles voz a todos, estas no son ideas neutrales. La verificación de hechos no es censura. Etiquetar un llamado a la violencia no es autoritarismo", se lee en la carta que le hace un llamado directo a Zuckerberg para que reconsidere su posición frente a la situación actual.

A diferencia de Facebook, Twitter ha ocultado varias publicaciones de Trump y la Casa Blanca, bajo la premisa de que quebrantan las reglas de la plataforma al glorificar la violencia, mientras que Snapchat dejó de promover la cuenta de Trump dentro de la plataforma Discover, ya que según la empresa "no amplificará las voces que incitan a la violencia racial y la injusticia".