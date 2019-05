Exclusiva: OnePlus 7 Pro arreglará esta decepcionante función

OnePlus

El OnePlus 7 Pro, programado para ser anunciado oficialmente el martes 14 de mayo, estará lleno de funciones hechas para atraer a los compradores de teléfonos iPhone y Samsung Galaxy, pero también cuentan con un pequeño cambio que está hecho para los más fieles seguidores de la marca. La compañía está actualizando la forma en que vibrará el OnePlus 7 Pro cuando recibes una notificación, según confirmó el fabricante a CNET.

Los dueños de teléfonos OnePlus han criticado en línea durante años los motores de vibración de la marca; algunos se quejan de que es muy débil —lo que provoca que se pierdan notificaciones— y otros dicen que las vibraciones cuando usan el teléfono son inconsistentes.

Un usuario de Reddit creó un hilo el año pasado para pedir que la compañía "por favor pusiera un buen motor de vibración en los próximos dispositivos", en donde recibió 481 votos favorables y 149 comentarios. OnePlus, al parecer, se ha dado por aludido.

"Estamos constantemente escuchando la retroalimentación de la comunidad sobre cuáles funciones y características querrían ver mejoradas en los teléfonos OnePlus. La retroalimentación ayuda a que nos enfoquemos en ciertas funciones", explicó Pete Lau, fundador y presidente ejecutivo de OnePlus, en una entrevista vía correo electrónico.

"Nuestra meta con el OnePlus 7 Pro era crear el mejor teléfono posible no solo en la gama alta, sino más allá. Realmente queríamos hacer que la experiencia háptica fuera excelente", dijo Lau.

Para ayudar a solucionar el problema de la vibración débil, OnePlus hizo su nuevo motor más grande, asegurando que la nueva máquina sea 200 por ciento más poderosa que la anterior.

"Nuestro equipo tenía que repensar el diseño interno del OnePlus 7 Pro, para que cupiera dentro del cuerpo sin incrementar el grosor del dispositivo, lo que contribuiría a una sensación menos ergonómica", dijo Lau. "Al mismo tiempo, teníamos que asegurar que el motor háptico estuviera en la misma posición para que la sensación fuera fuerte, incluso del otro lado del dispositivo".

Lau señaló que los usuarios podrán controlar la configuración de vibración en el nuevo teléfono, ofreciendo opciones de intensidad "ligera", "media" y "fuerte", tanto para llamadas como otras notificaciones, respectivamente, en tanto que también permitiría a los usuarios la opción de cambiar los patrones de vibración de una a seis ajustes diferentes.

Agregó que los usuarios también podrán "sintonizar la vibración" del teclado al momento de escribir.

Las actualizaciones del motor son las últimas noticias previas al lanzamiento de los teléfonos la semana entrante. T-Mobile anunció el jueves que será la operadora exclusiva del dispositivo en Estados Unidos mediante un anuncio del OnePlus en el New York Times para mostrar un esquema de la parte trasera del teléfono. Los rumores alrededor del teléfono sugieren que tendrá tres cámaras traseras y una pantalla completa, sin ceja o notch, lo que se ha confirmado con el anuncio y el tuit que lo acompañó que presumía "no bisel, no ceja".

Lo único que no tendrá el 7 Pro, sin embargo, es una certificación IP como resistente al agua. En una publicación en el foro de la compañía , el cofundador Carl Pei escribió que aunque el teléfono será capaz de aguantar cierta exposición al agua, incluso siendo tirado en una cubeta, el dispositivo no tendrá una calificación porque "la certificación no nos ayuda a comunicar nuestro enfoque en su experiencia real".