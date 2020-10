La exclusiva de Mulan en Disney Plus termina el 6 de octubre

Disney

La película Mulan lleva en exclusiva en Disney Plus desde el 4 de septiembre. A partir de este martes 6 de octubre, la película de Niki Caro se podrá comprar también en plataformas digitales como , y por US$30. Al estar disponible fuera de Disney Plus, ya no será necesario pagar los US$7 de suscripción a este servicio de streaming para ver la película, algo que esencialmente hace que ahora sea más barata.

Mulan tenía un estreno en cines previsto para el pasado mes de marzo pero Disney la retrasó varias veces a causa de la pandemia del coronavirus. Este título es el último de tipo blockbuster que se ha estrenado en video bajo demanda premium. Pero Disney afrontó el estreno de Mulan de una forma única: se saltó las salas de cine con su servicio de streaming y cobró US$30 adicionales además de su precio por suscripción mensual.

El inusual caso de Mulan remarca lo destructiva que ha sido la pandemia para los estudios de Hollywood y su meticuloso calendario de estrenos. Con las salas de cine cerradas y las medidas preventivas en contra del coronavirus manteniendo a la gente en sus casas, los estudios han tenido que optar por seguir postergando los estrenos de sus grandes producciones.

