Más de 340 millones de récords en EE.UU. expuestos en nueva filtración

Getty Images

Si vives en Estados Unidos tu información personal -- como tu número de teléfono, dirección domiciliaria, email y hasta la cantidad de hijos que tienes -- pudo haber sido expuesta a hackers en un masivo filtro de datos.

Exactis, una firma de mercadotecnia y recopilación de datos, expuso los récords de casi 340 millones de individuos en servidores públicos, reportó Wired. A principios de mes, el investigador de seguridad Vinny Troia había encontrado expuestos cerca de 2 terabytes de datos de adultos y negocios, según el reporte.

Exactis no contestó inmediatamente nuestra solicitud por un comentario o una confirmación de los hechos.

Como Exactis no ha confirmado el filtro de información, y la información supuestamente ya no está disponible, es difícil saber exactamente cuántas personas fueron afectadas. Pero Troia encontró dos versiones de la base de datos y cada una tenía aproximadamente 340 millones de récords, de los cuales 230 millones eran de consumidores y 110 millones de negocios. El sitio Web de Exactis dice que tienen más de 3,500 millones de récords digitales. El filtro afectó la información privada de estas personas pero no incluía números de tarjetas de crédito o del seguro social.

Han habido grandes filtraciones de información personal en los últimos años. En 2017, Equifax estuvo involucrada en un hackeo masivo de datos que afectó a 145.5 millones de personas. En octubre, Yahoo reveló que los hackers que penetraron sus servidores en 2013 pudieron acceder las cuentas de 3,000 millones de personas.