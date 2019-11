Los Ewoks regresarían en Star Wars: The Rise of Skywalker

Parece que el regreso del Emperador Palpatine no será la única sorpresa que aguarda agazapada en Star Wars: The Rise of Skywalker. Disney divulgó la noche del jueves 28 de noviembre de 2019, un video que rinde tributo al legado de Star Wars con tomas detrás de cámara de sus películas. Y en ellas parece haberse colado una imagen del actor Warwick Davis vistiendo el traje de Ewok, los adorables personajes que aparecieron en Return of the Jedi (1983).

El video —estrenado durante la emisión del show The Wonderful World of Disney: Magical Holiday Celebration en la cadena ABC— tiene especial interés ya que muestra escenas, hasta ahora no vistas, del rodaje de las películas extraídas de los archivos de Lucasfilm. La aparición de Davis es importante, pues el actor debutó en el cine interpretando a un Ewok en Return of the Jedi, en 1983.

Lucasfilm no ha confirmado la aparición de los Ewoks en The Rise of Skywalker, pero tendría sentido que si los héroes visitan los restos de la segunda Estrella de la Muerte destruida en la batalla de Endor, cabe imaginar que haya escenas en la luna santuario de Endor, donde viven los Ewoks.

Además, el viernes 29 de noviembre de 2019, se dio a conocer un nuevo tráiler internacional del Episodio IX, que incluye nuevas escenas. El mismo día fue confirmado por Variety que The Rise of Skywalker se estrenará en China el mismo día que en Estados Unidos, el 20 de diciembre de 2019. China es un mercado importante para Disney, aunque las películas de Star Wars han recaudado menos de lo esperado en la taquilla del país asiático.

The #TheRiseOfSkywalker international trailer (1) features more new footage from the film! pic.twitter.com/5aN4yNOIg0 — Star Wars Stuff (@starwarstuff) November 29, 2019

El episodio IX cuenta en su elenco con Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid y Billy Dee Williams.

Star Wars: The Rise of Skywalker se estrena en cines el 20 de diciembre de 2019.