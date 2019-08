Ewan McGregor quizás regrese como Obi-Wan Kenobi en serie de Disney Plus

Lucasfilm

El actor de la saga Star Wars Ewan McGregor quizás vuelva a interpretar el papel del Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi en una serie aún sin título de la futura plataforma Disney+ (Disney Plus), según publicó Deadline la tarde del jueves, en la que se afirma que el actor está en conversaciones para participar en dicha serie.

Quizás sea hora de desempolvar el viejo sable de luz.

No se ofrecieron detalles de esta futura serie de Star Wars para Disney Plus. Disney y Lucasfilm no respondieron de inmediato a la solicitud de comentario sobre la noticia.

Los fanáticos recordarán que McGregor dio vida a la versión joven de Obi-Wan en las precuelas de Star Wars: The Phantom Menace (1999), Attack of the Clones (2002) y Revenge of the Sith (2005).

Recientemente McGregor volvió a interpretar a Obi-Wan en un cameo, aportando solo su voz, en Star Wars: The Force Awakens (2015).

Esta nueva serie de Star Wars para Disney Plus se unirá a la serie creada por el director Jon Favreau, The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal, cuyo estreno está previsto para el 12 de noviembre.

Disney Plus también tendrá otras serie de Star Wars, un spinoff basado en los personajes de la película Rogue One Cassian Andor (Diego Luna) y K-2S0 (Alan Tudyk).