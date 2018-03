El evento de educación de Apple y la primera muerte relacionada a un auto autónomo

Facebook no tuvo una buena semana, lo cual nos dio mucho de qué hablar en La Semana de CNET en Español.

El pasado viernes, los diarios The New York Times y The Guardian publicaron que una firma de consultoría política británica llamada Cambridge Analytica había usado sin autorización los datos de 50 millones de usuarios de Facebook para campañas políticas, incluyendo la de Donald Trump. Aquí puedes leer todos los detalles del escándalo, al que Mark Zuckerberg tardó días en responder y lo hizo, en principio, sin disculparse -- algo que corrigió unas horas después.

Reproduciendo: Mira esto: El escándalo de Facebook y el evento de Apple para la...

Esta semana tampoco fue buena para Uber.

La empresa de autos bajo demanda ha estado probando su tecnología de manejo autónomo en el estado de Arizona. Hace unos días, uno de sus vehículos autónomos atropelló una mujer en la ciudad de Tempe. Si bien la mujer se cruzó a mitad de la calle, por la noche, el carro debió haber reconocido su presencia -- o, por lo menos, la conductora que está ahí para actuar cuando la tecnología falla. Esto desató un fuerte debate acerca de la seguridad de los autos autónomos, lo cual discutimos en el programa de esta semana.

Por último, Apple nos dio la sorpresa de invitarnos a un evento en Chicago el 27 de marzo. Se espera que la gigante de Cupertino anuncie nuevos productos e iniciativas enfocadas a la educación -- ¿cómo lo sabemos? porque la presentación será dentro de una escuela. Los rumores apuntan a una nueva iPad más económica.

Por supuesto, toda esta información y mucho más la encuentras en cnet.com/es. Hasta la próxima semana.