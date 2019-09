Captura de pantalla Stephen Shankland/CNET

El evento de Apple se realiza en el teatro Steve Jobs de Cupertino, en la sede oficial de Apple en California, allí, un equipo de CNET en Español ha conocido todas las novedades que ha presentado la empresa, en un ambiente festivo que el presidente ejecutivo, Tim Cook, quiso agradecer con más anuncios de los normales en este tipo de eventos.

Si siempre esperamos el iPhone, el Apple Watch y algunas cosas más, Cook señaló que en este evento conseguiríamos aún más: hardware, software, y también servicios. A continuación un resumen de lo más importante presentado hasta el momento.

Apple

iPhone 11: el iPhone XR de 2019 está aquí

El final de la presentación fue reservado para el dispositivo más importante, el iPhone 11, que desde luego te presentamos en primer lugar.

El primero en llegar fue el iPhone 11, que parece un iPhone XR del año pasado, solo tiene doble cámara de 12 megapixeles con un segundo sensor ultra-ancho que permite que hagas imágenes en las que caben más detalles, zoom óptico solo de 2x y ahora puedes hacer retrato de personas y objetos, aunque solo mediante software, porque no tiene sensor telefoto. A esto debemos sumar un nuevo modo noche, que finalmente llega a los dispositivos de la empresa.

Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Este celular viene en seis colores: morado, blanco, verde, amarillo, rojo y negro.

La pantalla es de 6.1 pulgadas LCD, y la empresa ha agregado audio inmersivo y tecnología Dolby Atmos, grabación en 4K, estabilización de imágenes y hasta puedes cambiar de lente mientras grabas un video.

La cámara frontal también tiene un sensor ancho y grabación en 4K, así como videos en cámara lenta. Apple estrenó el procesador A13 Bionic, que asegura será más potente que los procesadores de celulares Android de los próximos dos años.

El precio inicial del iPhone 11 es de US$699.

Apple Watch Series 5: Batería que dura todo el día

Captura de pantalla por CNET

Cook presentó un video mostrando cómo el Apple Watch cambió la vida de algunos usuarios, aunque la empresa también dijo que lo más importante era el desarrollo de nuevos servicios para ayudarte a mejorar tu salud.

La compañía mencionó al menos tres estudios que está ejecutando, y dio a conocer el nuevo app Apple Research, en la cual te puedes apuntar para participar en los estudios de salud de Apple. Este app estará disponible más adelante este año en Estados Unidos.

Después de presentar estudios, la empresa dio a conocer Apple Watch Series 5, con una pantalla que nunca duerme, aunque reduce el brillo cuando no lo estás viendo. Este dispositivo tiene una nueva tecnología que permitirá tener batería todo el día o al menos 18 horas.

La empresa dijo que había mejorado el app de entrenamiento para que puedas ver los datos incluso cuando no puedes mover la pantalla para verla de manera cómoda. La otra gran novedad fue una brújula integrada, para que puedas ver tu latitud, longitud e inclinación.

El nuevo Apple Watch Series 5 tiene el servicio Emergency SOS, pero ahora los relojes con red celular también incluyen sistema de emergencia internacional, para cuando estás fuera de tu país.

El Apple Watch Series 5 mantiene su diseño: el de aluminio vendrá en colores plateado, negro y gris espacial; el de acero inoxidable en dorado, negro y titanio. Habrá una versión de cerámica en color blanco y también versiones especiales de Nike y Hermes.

El precio del Apple Watch Series 5 es de US$399 para la versión GPS más económica de 40 milímetros y US$499 para la versión celular del mismo tamaño. El Apple Watch Series 3 seguirá a la venta, y su precio inicial será ahora de US$199.

La empresa no anunció el ansiado modo sueño o modo noche.

Captura de pantalla / CNET

Nuevo iPad económico

El nuevo iPad de séptima generación viene de paquete con iPad OS tiene una pantalla Retina de 10.2 pulgadas, es compatible con el Apple Pencil, le puedes conectar un teclado inteligente y mantiene la habilidad de ejecutar multitarea.

Algo ideal es un nuevo teclado flotante que puede salir en cualquier momento cuando estás editando, y gracias a iPad OS, tienes una nueva herramienta de edición de videos, aunque algo que tienes que saber, es que el diseño de esta tableta es muy parecido a las enteriores, por lo cual no hay una gran evolución.

Apple dijo que este iPad es hecho 100 por ciento de materiales reciclados y que el precio inicial del dispositivo será solo de US$329 aunque si eres un estudiante su precio será de US$299. El dispositivo ya se puede comprar, y llegará a finales de mes, el 30 de spetiembre comenzarían las entregas.

CNET

Apple TV Plus: Precio y fecha de lanzamiento

Cook tuvo la oportunidad de presentar de nuevo el servicio Apple TV Plus, y recordar que el tráiler de shows como For All Mankind, Dukinson y The Morning Show han sido algunos de los más vistos de manera histórica, y que el drama del programa matutino protagonizado por Jennifer Aniston y Reese Whiterspoon ha sido el más visto de un nuevo programa de televisión.

También tuvimos la oportunidad de conocer la nueva serie de Jason Momoa, a quien recordarás por su papel en Aquaman de DC Comics. El programa, llamado See, será uno de los programas exclusivos que llegarán con el servicio, aunque también pudimos ver títulos como Snoopy, que desconocíamos que estará en la plataforma.

Apple TV Plus estará disponible el 1 de noviembre en más de 100 países, a un precio US$4,99, tendrá un período de prueba gratuito de 7 días. Si te compras un nuevo iPhone, iPad o Mac, recibirás un año entero del servicio de manera gratuita.

CNET

Apple Arcade: Fecha de estreno y precio

Cook explicó que la empresa unió fuerzas con compañías de todo el mundo para desarrollar videojuegos. Durante la presentación, la empresa mostró que Apple Arcade tendrá juegos totalmente exclusivos en la plataforma de la compañía, la empresa también recordó que el pago de un solo precio te da la posibilidad de tener nuevos juegos añadidos cada mes.

Entre los videojuegos anunciados se encuentran:

Frogger, del estudio Konami, y que pone a una rana en acción para acometer tareas que parecen imposibles

Humanity's Last Survivor, del estudio Capcom, y que tiene un montón de efectos de sonido y gran profundidad

Sayonara Wild Hearts, del estudio, Annapurna, y que te lleva a un mundo de colores para surfear y traspasar nuevos mundos.

Apple Arcade estará disponible a partir del 19 de septiembre a US$4.99, aunque el primer mes de prueba será totalmente gratis.

Esta noticia está en desarrollo. Refresca en unos minutos para encontrar más información.

El equipo de CNET en Español estará en vivo y en directo este martes 10 de septiembre a partir de las 9:45 a.m. hora del Pacífico desde Cupertino, California con todas las novedades del lanzamiento del iPhone 11.

Hemos dado cobertura a este evento en vivo, aquí puedes ver la cronología del lanzamiento y nuestros comentarios.