Lo que nos faltó en el evento de Apple del iPad Pro

El segundo evento de presentación de Apple de este otoño estuvo lleno de anuncios. El nuevo iPad Pro tiene un nuevo diseño prácticamente todo pantalla. Las MacBook Air y Mac Mini se actualizaron por fin. Pero también faltaron muchas cosas que nunca llegaron a mencionarse en el evento.

Nada de nuevos Mac Pro o pantallas nuevas

Cuando Apple mostró la nueva Mac Mini pareció entender que el papel de esta pequeña computadora ha cambiado con el tiempo. Solía ser el modelo económico para hacer que la gente se pasara de PC a Mac. Ya no es así. Ahora los teléfonos son las computadoras de la gente y ahí es donde Apple pone más esfuerzos. La Mac Mini subió de precio con un precio inicial de US$799.

Sin embargo, la Mini fue la única computadora de escritorio en ser revisada esta vez y la esperada actualización de las iMac nunca se materializó.

Además no hubo ningún anuncio sobre la actualización de la Mac Pro, que lleva con el diseño congelado desde 2013. Es cierto que Apple ya ha confirmado que llegará en 2019, junto con nuevas pantallas profesionales, pero hubiera estado bien tener algún tipo de previa.

Nada de AirPods nuevos

Los auriculares o audífonos completamente inalámbricos de Apple casi tienen ya dos años y no se han revisado todavía. Sigue pareciendo que alguien se hubiera metido cigarrillos en los oídos cuando los lleva puestos. Pero en parte nos hemos acostumbrado a la vista. No hubo ninguna mención de AirPods nuevos durante el evento. Incluso a pesar de que Apple hiciera un amago de anunciarlos en un video durante la presentación del iPhone el pasado mes de septiembre.

Nada de conector de audio en el iPad Pro

El iPad Pro se hizo con un nuevo diseño más moderno que hace que se parezca más a los nuevos iPhone. También recibió muchas mejoras de rendimiento en el interior. Por desgracia, no hubo mención sobre una función eliminada: el conector de audio tradicional.

El iPad Pro es un dispositivo grande. No hay necesidad de hacerlo más delgado para que te quepa en el bolsillo. Pero, por algún extraño motivo, el conector de audio se eliminó. Al menos se ha quedado en el nuevo MacBook Air. Y no, no hay adaptador de USB-C a conector de audio tradicional en la caja del iPad Pro. Tendrás que pagar nueve dólares por él.

Nada de rebajas en Macs

Cuando Apple presenta revisiones de sus computadoras, los precios tienden a estar relativamente cercanos a los de años anteriores. Sueles obtener más rendimiento por el mismo precio. Este año tenemos una nueva Mac Mini y una nueva MacBook Air con nuevos precios que son más altos que los de los modelos previos. El precio parece bastante consistente con los de los iPads y iPhones, lo cual nos da una señal de la salud de los negocios en Apple. Las computadoras no son tan importantes como hacer que la gente compre dispositivos iOS.

¿Dónde está AirPower?

¿Te acuerdas de la AirPower? ¿No? Bueno, podría ser porque desde que Apple anunció este concepto en septiembre del año pasado no ha vuelto a decir nada de su dispositivo de carga inalámbrica. Sí que hemos visto que el iPad Pro podrá cargar inalámbricamente el Apple Pencil. Así que tal vez Apple haya reciclado algunas de sus ideas del AirPower para los iPad Pro.

