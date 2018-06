Eugenio Derbez se va a Rusia 2018 para crear videos digitales para DishLatino

CNET

Los partidos de fútbol durante una Copa del Mundo son eventos serios, pero Eugenio Derbez quiere que no los tomes tan en serio -- excepto cuando juegue "el Tri".

El cómico mexicano va rumbo a Rusia 2018 como un vocero del servicio de televisión por satélite DishLATINO para grabar videos digitales exclusivos que compartirá por redes sociales -- y parece que la empresa no le ha dado un guión a seguir.

"¿A que no saben qué? DishLATINO me va a mandar a Rusia, pero no les puedo decir a qué porque es una sorpresa", dice Derbez en un video en YouTube. "Tengo que ir bien preparado porque me voy a juntar con muchos latinos y vamos a echar mucho relajo".

Derbez, quien se suma a todos los aficionados de la selección de México en Rusia 2018, no se olvidará de hacer reír también a los hinchas de los otros siete países latinos con ganas de ganarse la Copa del Mundo. Para seguir la diversión, es decir, el análisis de Derbez a partir del 14 de junio cuando arranque el Mundial tendrás que seguirlo en Facebook, Instagram y Twitter, y también chequear la página de DishLATINO en Facebook.

Además de la presencia de Derbez en Rusia, DishLATINO también anunció este martes el lanzamiento de su app Zona Fútbol que les permitirá a los usuarios programar fácilmente la grabación de cada partido, y claro, de poder verlos en vivo sobre la marcha y en cualquier dispositivo. Zona Fútbol también ofrecerá el calendario de juegos, los resultados, las estadísticas y hasta una pantalla dividida, para ver dos partidos a la vez.