Eugenio Derbez protagonizará película de 'Dora the Explorer': reporte

Esta semana la agencia de noticias Bloomberg publicaba una nota sobre cómo México y China podían salvar el género de la comedia romántica en el cine. Y, en el caso mexicano, la esperanza recaía en los hombros del actor Eugenio Derbez.

Pues ahora la proyección internacional del actor mexicano se fortalece con un reporte de la revista Variety que asegura que Derbez protagonizará una versión cinematográfica con actores de la serie de dibujos animados Dora the Explorer, transmitida por el canal Nickelodeon de 2000 a 2014.

La actriz estadounidense de origen latino Isabela Moner (Transformers: The Last Knight) encarnará a Dora la Exploradora en una versión adolescente del personaje.

El filme, producido por Paramount Pictures y Walden Media, cuenta con Nick Stoller como guionista y James Bobin (Alice Through the Looking Glass) como director.

Paramount no ha revelado cuál será el personaje que Derbez interpretará en la película. El actor mexicano saltó a la fama en Estados Unidos con la comedia Instructions Not Included (2013) y este año protagonizó el filme Overboard.

La película de Dora the Explorer tiene una fecha de estreno fijada para el 2 de agosto de 2019.

