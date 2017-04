CNET

Cuando lo conocemos en las oficinas de CNET en Español en San Francisco, a Eugenio Derbez se le ve perfectamente cómodo con su iPhone. Pero el actor mexicano nos confiesa que no es necesariamente un experto tecnológico. Derbez está en plena promoción de su comedia How to Be a Latin Lover, que se estrena el próximo 28 de abril en Estados Unidos y cuenta con Salma Hayek también en el reparto. Aprovechamos para hablar con él sobre apps, gadgets y patinetas eléctricas...

En How to Be a Latin Lover vas mucho en hoverboard y se te ve la mar de natural. ¿Fue fácil lo de subirse a uno?

No, no. Es que el hoverboard no está fácil. Te voy a explicar una anécdota. Unos meses antes de empezar a filmar la película, Lionsgate me regala un hoverboard para que yo practicara. Me lo dieron de regalo de cumpleaños. Yo estaba feliz, como niño con juguete nuevo. Me llegó el hoverboard a la oficina y mi socio dice: "Ay, yo lo voy a estrenar". Y mientras yo estaba en una llamada, él, por metiche, se sube al hoverboard y empieza: "Mira, mira. Sí, puedo".

Pero lo querías haber estrenado tú...

Yo así en el teléfono: "Ah! Yo quería estrenar mi hoverboard y lo estrenó mi socio". Y de repente, se cae de espaldas y se pega en la nuca. Yo nomás vi cómo se agarró y juramos que se había abierto la cabeza. Entonces llamamos al 911, llegó la ambulancia, lo recogieron, se lo llevaron al hospital, llegamos al hospital y los doctores nos dijeron: "Usted es el quinto paciente de hoverboard que nos llega hoy". A partir de ahí entré en pánico [risas] y pensé: "No está tan sencillo como parece". Antes de subirme fui y me compré un casco, coderas, guantes. ¡Todo! Y empecé a practicar donde hubiera pastito o donde hubiera alfombra, por si me caía. Tenía mucho miedo y mucho respeto. Pero afortunadamente no me caí. Practiqué mucho, mucho. Se ve como muy tranquilo y que no pasa nada, pero es peligroso.

¿Te consideras tech savvy o experto tecnológico?

Ui yo. ¡Para nada! [risas]. Me cuesta. Me tengo que modernizar porque en este mundo o te modernizas, o te modernizas. Soy de los que la computadora de repente falló y empiezo a hablarle a todo el mundo: "¿A qué le pico?" y yo no sé ni qué me están hablando. Pero ahí voy agarrando poco a poco experiencia y más ahora con las redes sociales. Manejo mis redes sociales, entonces tengo que saber mucha más tecnología. Ahí voy, pero todavía me falta aprender mucho [risas].

Háblanos de tu teléfono inteligente, ese dispositivo que todos tenemos...

Ahorita traigo un iPhone. Me estaban tratando de convencer para cambiarme a Samsung, pero ya sabes que uno tiene una cosa y otros tienen otra...

¿Hay algún app que te haya cambiado la vida?

Bueno Waze, por supuesto. La consulto todos los días porque quién no. Andas en el tráfico y te mueves para todos lados. Es una maravilla. Y utilizo algunas apps para estudiar, por ejemplo, hay una que se llama Rehearsal, para estudiar mis scripts. Es una maravilla. La tecnología ahora te ayuda para lo que quieras.

¿Algún otro gadget?

No y me falta. ¿Sabes qué es lo que me angustia? Para leer, por ejemplo, me gusta tener los papeles impresos. Porque me ha pasado que luego ando cargando tantos aparatos electrónicos -- y con sus cargadores cada uno -- que es una pesadilla. Y luego se me acaba la pila y ya no tengo manera de ver el libreto.

Nos decías que manejas tus redes sociales. ¿Es una buena manera de estar en contacto con tus fans?

Es una excelente herramienta para comunicarte con todo el mundo pero, a la vez, al tener acceso a todo el mundo pues tienes acceso también a los tontos, a los cobardes, a la gente negativa. Por ejemplo, tú de repente le dices a la gente que no puedes creer que todavía haya corridas de toros, peleas de perros, peleas de gallos y entonces se te viene encima una cantidad de gente diciéndote: "Eres un ignorante, cómo se te ocurre, son tradiciones..." (...). Hay gente que dice: "Los toros de lidia están hechos para eso, para eso nacieron y los pollos están hechos para que te los comas". ¡No! Entonces, argumenta eso... No acabaría yo, estaría toda la vida metido en las redes sociales discutiendo que sí, que no.

