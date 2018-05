CNET

"Soy virgo, y los que conocen un poco de signos saben que los virgo somos superperfeccionistas, obsesivos compulsivos. No puedo yo con el tema de la limpieza. Me gusta todo perfecto. Gozo mucho limpiar. Yo siempre he pensado que sería muy bueno de mucamo", nos dice el actor Eugenio Derbez durante su visita más reciente a la redacción de CNET en Español en San Francisco.

Y es que el cómico mexicano está promocionando Overboard (¡Hombre al agua!), una versión de la comedia de los ochenta de Goldie Hawn y Kurt Russell. En ella interpreta a un multimillonario que tras un accidente pierde la memoria. Anna Faris es una madre soltera y con problemas de dinero que se hace pasar por su esposa para vengarse de él y ponerlo a trabajar. Tanto dentro de casa (preparando comidas, haciendo la limpieza), como fuera de ella (en un negocio de construcción). Pero queremos saber hasta qué punto Derbez es realmente un hombre de su casa.

"Se pelearían por mí porque soy de los que limpiaría el vidrio perfecto. Ya sabes, cada esquinita con la uña", insiste el intérprete, que también se las quiso dar de ser bueno en la cocina. "Me encanta cocinar, me sale muy bien el cereal con leche. Una de mis especialidades [risas]. Ya en serio, me gusta mucho la cocina pero nunca tengo tiempo. Soy muy creativo, me encanta inventar, mezclar cosas... Tengo una sopa buenísima que es como un consomé que hago -- mi mamá lo llamaba consomé basurero porque decía que le echaba yo de todo -- con caldo de res. Hace años que no la hago, ya no me acuerdo ni cómo la hacía... ¡Pero buenísima!".

Y si nos creemos lo que nos dijo, la limpieza y la cocina no son los únicos talentos escondidos del intérprete, que asegura ser también muy habilidoso. "Como soy obsesivo me tardo tres horas en colgar un cuadro porque saco el metro y hasta que no quede al milímetro perfecto... Soy bueno para todas las cosas de la casa. ¡Yo sí soy handyman!".

¿Será verdad? Compruébalo tú mismo con este video en el que pusimos a Derbez a prueba y lo hicimos enfrentarse a un montón de gadgets del hogar para saber si realmente los reconocía o sabía para qué servían.

Overboard se estrena en Estados Unidos el 4 de mayo. En México la película se titula ¡Hombre al agua! y se podrá ver a partir del 11 de mayo en cines.

