E.T. se reúne con Elliott en un cortometraje navideño de Xfinity

E.T. llamó a casa en la película E.T. the Extraterrestrial (1982) y sus amigos extraterrestres regresaron a la Tierra para buscarlo. Pero si alguna vez te preguntaste qué fue de la vida de Elliott (Henry Thomas) después de la partida de su amigo del espacio exterior, Xfinity —el servicio de televisión por cable, internet y telefonía de Comcast— tiene la respuesta.

Xfinity produjo el cortometraje A Holiday Reunion, estrenado el jueves, 28 de noviembre de 2019, en la cadena NBC, en el canal por cable Syfy y en la página Web de Comcast Xfinity (ya está disponible en Youtube). "Luego de 37 años, E.T. regresa para visitar a su amigo, Elliott, en la Navidad. Durante su estadía, E.T. descubre que Elliott ahora tiene una familia propia y que la tecnología transformó la Tierra desde su última visita", explica la sinopsis del corto.

Si bien su premisa pudiera también funcionar como un sketch humorístico de Saturday Night Live, lo cierto es que ver de nuevo al actor Henry Thomas junto a E.T. no deja de ser conmovedor. Además, A Holiday Reunion está lleno de referencias a la película de 1982, dirigida por Steven Spielberg.

Entre las referencias a E.T. the Extraterrestrial que encontramos en A Holiday Reunion están: Los muñecos en una de las habitaciones, la hija de Elliott con un gran parecido físico a su hermana Gertie (Drew Barrymore), las persianas de colores, los niños que gritan al ver por primera vez a E.T., las flores que renacen en la presencia del personaje, los caramelos Reese's Pieces, las bicicletas bmx, el vuelo nocturno en bicicleta con luna llena y la caseta del patio trasero iluminada por una linterna.

Según Deadline, Spielberg fue consultado por Comcast, pero no tuvo participación en el cortometraje. A Holiday Reunion fue dirigido por Lance Acord, cinematógrafo de las películas Lost in Translation (2003) y Where the Wild Things Are (2009), entre otros.