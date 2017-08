No, no eres el único aficionado al 'sexting'

© Iain Masterton/incamerastock/Corbis

Muchas cosas han cambiado gracias a -- o por culpa de -- Internet. Vemos la tele en sesiones maratonianas, no tenemos necesidad de ir al supermercado o el restaurante por comida y esas vacaciones Japón ya no son un reto lingüístico gracias a Google Translate.

El sexo no podía ser menos.

Al menos eso parece querer comprobar un estudio realizado por el app para monitorizar la menstruación Clue y el Kinsey Institute en el que durante el mes de junio de este año se encuestaron a 140,000 personas de 198 países.

"Puedes conocer a tu alma gemela presionando un botón o aprender cosas sobre el sexo gracias a tu teléfono inteligente. Nuestro reporte nos permite examinar esos comportamientos y ver cómo difieren en culturas diferentes, orientaciones sexuales diferentes o grupos de edad. A pesar de que los apps sean muy comunes en tantos países y culturas, la tecnología todavía no domina nuestras vidas sexuales y relaciones. Es sólo una parte del conjunto", dice la presidenta ejecutiva de Clue, Ida Tin, en el estudio.

Clue y Kinsey Institute

Una parte del conjunto, la tecnológica, que implica que el 30 por ciento de los encuestados dijera que usa un app de citas para tratar de encontrar pareja o tener una historia de una noche. Los números varían dependiendo del país, los suecos son los más proclives a usar las aplicaciones para tratar de ligar, 46 por ciento de los encuestados de este país dijo hacerlo. Y los rusos son los menos dados a esta práctica, con sólo 3 por ciento reconociendo su uso. Los estadounidenses están un poco por encima de la media, el 34 por ciento de ellos usa apps de citas. Los españoles un poco por debajo, con sólo el 28 por ciento de ellos haciendo uso de la tecnología para ligar. Y los mexicanos parecen estar decidiéndose todavía por la aplicación de este método de ligue: con sólo el 21 por ciento optando por este tipo de apps.

Aunque las cosas se ponen realmente interesantes en cuanto a sexting o envío de mensajes explícitamente sexuales se refiere. Y es que el 67 por ciento de los encuestados dice haberlo hecho alguna vez. Los sudafricanos son en realidad los más aficionados a esta práctica, con un 74 por ciento de los encuestados de ese país confesando haberlo hecho. Entre los menos sexteadores están los surcoreanos, sólo 30 por ciento lo hace. ¿Y los hispanohablantes? Entre los argentinos el 59 por ciento ha sexteado y el 24 por ciento de los encuestados de este país dijo haberlo hecho también por video. Aunque los superan los colombianos, el 62 por ciento de los preguntados por este tema sextea, el 31 por ciento además lo hace por video.

"La cantidad de gente que ha sexteado es muy superior a nuestras investigaciones previas -- hechas con una muestra de 2012 y en la que el 21 por ciento de la gente había sexteado. Este incremento sugiere que la incorporación de la tecnología en nuestras vidas se está normalizando. El sexting se está convirtiendo en un nuevo paso, pero normal, en una relación sexual o romántica", explica en el estudio la científica e investigadora Amanda Gesselman, del Kinsey Institute.

Los datos son también reveladores en cuanto a la orientación sexual de los encuestados. Y es que el 28 por ciento de los heterosexuales dijo usar apps de citas, frente al 44 por ciento de los bisexuales o pansexuales, 49 por ciento de los homosexuales y 55 por ciento de la gente queer.

"No hay una respuesta clara pero algunos investigadores han especulado que estar en relaciones que ya son 'en contra de la norma social' (no heterosexuales) puede crear una mayor apertura de mente respecto a otros estilos no normativos de relaciones", explica Gesselman para tratar de explicar estos datos.

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los usuarios de Clue, entre las que se realizó la encuesta, son mujeres. De entre los 140,000 encuestados, 2,500 fueron hombres, 2,100 de género no-binario y 134,000 mujeres. Los investigadores exponen que estos números son estadísticamente legítimos.

¿Y tú, has incorporado ya lo del sexting en tus relaciones? ¿Usas un app para tratar de ligar o encontrar a tu alma gemela?