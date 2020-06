Estudio Ghibli prepara una película animada totalmente en 3D

Ghibli/Natalie.mu

Los fanáticos de Studio Ghibli, el famoso estudio japonés de animación, ganador del Oscar por Spirited Away, están de enhorabuena porque hay en el horno una nueva película.

Si bien el estudio es conocido por crear sus películas animadas de manera tradicional, dibujando sobre el papel la mayor parte del metraje y dejando a un lado las técnicas digitales, ahora está preparando su primera película realizada íntegramente en 3D llamada Aya and the Witch, según reportó Variety el 3 de junio. Ahora, gracias al sitio japonés, Natalie, puedes ver las primeras imágenes de la cinta. En ellas se puede apreciar que a pesar de ser computacionales, mantienen la esencia característica del estudio que hemos visto en Mi vecino Totoro, Ponyo o Princess Mononoke.

Aya and the Witch está basada en la novela de la escritora británica Diana Wynne Jones, Earwig and the Witch, autora también de Howl's Moving Castle, novela en la que estudio Ghibli basó su película homónima. La novela narra la historia de Earwig, una niña que vive en un orfanato hasta que es adoptada por una bruja y llevada a su terrorífica casa.

Según reportes, la película se lanzará en Japón este invierno en la televisión japonesa y por el momento se desconoce cuándo llegará al resto del mundo.