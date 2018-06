CNET

Imagina que estás viendo un capítulo de 13 Reasons Why y te pones un poco tristón, o que estás viendo Chewing Gum y simplemente no puedes parar de reír con sus ocurrencias. Pues bien, un estudio de Netflix ha dado a conocer los cuatro países hispanohablantes en los que si estás viendo algún contenido fuera de casa, no te daría pena llorar –o soltar una carcajada.

En una conferencia de prensa en Madrid, la compañía dijo que España, México, Colombia y Chile son los países en los que más muestran sus emociones en público y que de todos los suscriptores de Netflix en el mundo –más de 125 millones–, al 67 por ciento no le importa que le vean echar una lagrimita.

La empresa dio otros datos interesantes a nivel local, como por ejemplo que España es el país europeo en el que los usuarios más disfrutan de ver Netflix en público: Los lugares favoritos son aeropuertos y aviones (48 por ciento), trenes (47 por ciento), autobuses (42 por ciento), cafeterías y restaurantes (41 por ciento) y la playa (31 por ciento).

En un tono jocoso, el informe revela otro dato interesante: si alguna vez te preguntaste si era normal que alguien espiara lo que estabas mirando en tu móvil, tableta o computadora mientras estabas fuera de casa, parece que lo es, al menos en España, en donde el 44 por ciento de los encuestado dijo haber sentido miradas furtivas sobre su pantalla. Eso sí, este crimen de espiar las series que otros miran tiene castigo, porque al menos 6 por ciento dijo haber sufrido un spoiler por andan de fisgón. Este dato es mayor a nivel global, con un 11 por ciento de usuarios que han visto escenas inéditas por andar de curiosos.

Otros datos interesantes sobre el comportamiento de los usuarios a nivel global de Netflix son:

Los hombres son los que ven más contenido de Netflix en público

11 por ciento de los usuarios busca lugares más privados cuando se siente observado

15 por ciento de los usuarios alguna vez se sintió avergonzado por una escena picante inesperada vista en público

21 por ciento de los usuarios ha llorado en público

Netflix anunció también la fecha de estreno de Paquita Salas, una serie originalmente emitida en Atresmedia, adquirida por la plataforma, y que tendrá su segunda temporada original, la cual se estrenará el 29 de junio. Nosotros hemos visto el primer capitulo, pero no podemos contarte nada ??? hasta el 28 de junio, cuando te daremos una reseña completa de la serie que está causando furor en España.

Puedes echar un vistazo a todos los estrenos de Netflix España aquí.