¿Duermes con tu teléfono? Un estudio muestra que no eres el único

Artur Debat/Getty Images

Nuestros teléfonos están raramente lejos de nosotros y un nuevo estudio de Common Sense Media muestra que eso tampoco cambia de noche.

Una tercera parte de los adolescentes duermen con sus teléfonos, las chicas en más casos que los chicos, según los datos en The New Normal: Parents, Teens, Screens, and Sleep in the United States (La nueva normalidad: Padres, adolescentes, pantallas y sueño en Estados Unidos). Los padres, por lo visto, no son mucho mejores. El 62 por ciento pueden alcanzar sus teléfonos desde la cama.

Tanto los adolescentes como los padres se despiertan durante la noche para mirar las notificaciones. Los adolescentes hacen esto más que los padres. El estudio vio que es más probable que los padres usen sus teléfonos porque han recibido una notificación o porque no podían dormir. Mientras que los adolescentes usan los teléfonos durante la noche porque quieren ver las redes sociales o recibieron una notificación.

A pesar de las advertencias de los expertos en salud de no usar el teléfono al menos una hora antes de ir a la cama, el 60 por ciento de los padres y el 70 por ciento de los adolescentes están usando sus teléfonos en la franja de los 30 minutos previos a quedarse dormidos.

"Los padres podrían sentir que es demasiado tarde para controlar las cosas cuando sus hijos ya están muy enganchados a sus teléfonos o tabletas. Pero teniendo en cuenta que hay estudios que asocian dormir mal con un gran número de problemas de salud física y mental, además de disminuir el desempeño académico y cognitivo, urjo a los padres a considerar estos datos como una llamada de atención. Y es que ese dispositivo podría estar teniendo un impacto en la salud de sus hijos y la de ellos mismos", dice en el informe James Steyer, fundador y presidente ejecutivo de Common Sense Media.

El estudio también vio que a pesar de que tanto padres como adolescentes piensan que los teléfonos son cada vez más molestos, ninguno de ellos parece creer que ellos son el problema. Desde 2016, los padres han reportado sentirse un 18 por ciento más adictos a los teléfonos, pero los adolescentes dijeron sentirse un 11 por ciento menos adictos. El sentimiento de que "el otro" era adicto a un dispositivo aumentó para ambos bandos en 2016.