Estudiantes internacionales no podrán permanecer en Estados Unidos

James Martin/CNET

Los estudiantes internacionales en Estados Unidos tendrán que abandonar el país o correr el riesgo de ser deportados si sus universidades ofrecen únicamente clases en línea durante el semestre que está por comenzar. Esto según lo señalado en las nuevas medidas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 6 de julio.

De acuerdo con ICE, los estudiantes "no pueden tomar un curso completo de estudio a través de clases en línea. Si los estudiantes se encuentran en esta situación, deben abandonar el país o tomar medidas alternativas para mantener su estatus de no inmigrante, como una carga reducida del curso o un permiso médico apropiado".

Por su parte, los estudiantes internacionales que actualmente se encuentran en Estados Unidos y que están inscritos en algún plan de estudios deberán salir del país o tomar otras medidas "como transferirse a una escuela con tutores en persona para permanecer en un estado legal". ICE indica que de lo contrario los estudiantes podrían enfrentar consecuencias de inmigración como la deportación.

Con más de 2.9 millones de casos de COVID-19 en EE.UU., las universidades tienen hasta el 15 de julio para dar a conocer su plan para el regreso a clases, ya sea que los estudiantes regresen en su totalidad a las instalaciones, si es que operarán bajo un plan educativo híbrido o si solo ofrecerán clases en línea.

"Esta política de ICE es inmensamente errónea y profundamente cruel con las decenas de miles de estudiantes internacionales que vienen a Estados Unidos cada año", dijo Mary Sue Coleman, presidenta de la Asociación de Universidades Americanas en un comunicado de prensa el 7 de julio. Coleman dijo que el impacto en los estudiantes será devastador e indicó que esta política "también tendría impactos económicos negativos, porque los estudiantes internacionales gastan millones de dólares en nuestras comunidades cada año."

Por su parte, la facultad de ciencias y artes de la Universidad de Harvard anunció sus planes para traer de vuelta al campus al 40 por ciento de los estudiantes universitarios para el semestre de otoño, mientras que la facultad de negocios de Harvard dijo que no cambiaría a un sistema de clases en línea. Una de las razones para no hacerlo son los estudiantes internacionales quienes podrían perder su estatus de visa. Otras universidades como Princeton, Yale y University of Southern California han anunciado medidas similares.