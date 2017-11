Manuel Fernandez-Valdes/Netflix

Netflix España tiene grandes estrenos en diciembre, así mientras sufres del invierno no tendrás que preocuparte por salir de casa, porque tendrás muchas series y películas que ver.

Desde luego la más esperada es Las chicas del cable, que llegará el 25 de diciembre para que disfrutes de la Navidad, aunque también la cuarta temporada de Orange is the New Black, que a pesar de ser producida por la empresa ha estado varios meses disponible únicamente en el servicio Movistar TV, y finalmente podrás disfrutarla el 16 de diciembre.

Un estreno monárquico será el de The Crown, mientras que finalmente podremos ver a Will Smith en su primera película original con Netflix, Bright. A continuación la lista de estrenos de Netflix España de la que no puedes perderte en Navidad.

Todos los estrenos de Netflix España en diciembre

1 de diciembre

Dark (primera temporada)



Easy (segunda temporada)



My Happy Family (película original de Netflix)



Voyeur (documental original de Netflix)



Dreamworks Home: For The Holidays (película original de Netflix)



Broadchurch (tercera temporada)

2 de diciembre

Fate/Apocrypha (parte uno)

7 de diciembre

Dinastía (temporada uno, capítulos semanales, serie original de Netflix)



8 de diciembre

The Crown (segunda temporada, capítulos semanales, serie original de Netflix)



Sucesor Designado (segunda temporada, capítulos semanales, serie original de Netflix)



El Camino de Christmas (película original de Netflix)



11 de diciembre

Ash vs Devil Dead (primera y segunda temporada)



12 de diciembre

Manhunt: Unabomber (primera temporada)



Judd Apatow: The Return (comedia original de Netflix)



15 de diciembre

Ultimate Beastmaster España (primera temporada)



El Chapo (segunda temporada)



The Rach (cuarta parte)



Erased (primera temporada)



Herencia Navideña (película original de Netflix)



The Ranch (cuarta parte)



Wormwood (documental original de Netflix)



Trollhunters (segunda parte)



16 de diciembre

Orange is The New Black (cuarta temporada)



18 de diciembre

Hello, My Twenties (segunda temporada)



19 de diciembre



Indian Detective (primera temporada)



20 de diciembre



Érase una vez (episodios semanales)



21 de diciembre



Beat Bugs: All Together Now (película original de Netflix)



22 de diciembre

Madres Forzosas (tercera temporada)



The Toys That Made Us (primera temporada)



Dope (primera temporada)



Bright (película original de Netflix)



25 de diciembre

Las chicas del cable (segunda temporada)



26 de diciembre

Viajeros (segunda temporada)



27 de diciembre

Especiales fin de año - Cuenta atrás



29 de diciembre

Bill Nye Salva el mundo (segunda temporada, parte uno)



31 de diciembre