Estreno de Venom impuso récord en la taquilla de octubre

Sony Pictures

La lucha por conquistar la taquilla del fin de semana fue saboreada por Venom y su horripilante lengua. Pese a algunas críticas nada favorables, este atemorizante simbiote interpretado por Tom Hardy hizo añicos todos los récords previos de la taquilla estadounidense en octubre, recaudando US$80 millones. Ese récord pertenecía a Gravity (2013), que logró US$55.8 millones en su debut.

Una película muy diferente ocupó el segundo lugar: el remake protagonizado por Lady Gaga y Bradley Cooper de A Star is Born, que recaudó US$41.3 millones en Estados Unidos.

Con esos dos estrenos principales ayudados por el desempeño en taquilla de otras películas, este fue "fácilmente el mejor fin de semana de octubre (taquilla)", informó Associated Press.

Venom no fue solo el título favorito en Estados Unidos. También aplastó la taquilla internacional, recaudando US$125.2 millones, encabezados por los US$16.3 millones generados en Corea del Sur. Eso es un récord internacional para un estreno de octubre, reporta Variety.

Venom tendrá para sí el género de superhéroes en la taquilla durante un buen tiempo, según Box Office Mojo. No hay otras fechas importantes de estreno de películas de superhéroes hasta el arribo de Aquaman y Spider-Man: Into the Spider-Verse en diciembre.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.