Estrella de Roma aparece en Vanity Fair y desata comentarios racistas

Alfonso Cuarón/Netflix

La fama se ha posado en los hombros de Yalitza Aparicio, la protagonista de Roma, pero no ha estado exenta de polémica, como lo demuestra una ola de comentarios racistas suscitados por su participación en una sesión de fotografías publicadas por la revista Vanity Fair el pasado 9 de noviembre.

Roma, película dirigida por Alfonso Cuarón, se exhibe desde el miércoles, 21 de noviembre, en salas selectas de Nueva York, Los Ángeles y México, y luego podrá verse en otros cines de Estados Unidos y Europa antes de su debut en Netflix el 14 de diciembre.

Aparicio y Marina de Tavira, quien interpreta a la Señora Sofía en Roma, posaron para la revista Vanity Fair en un reportaje sobre la película publicado en la Web de la revista el pasado 9 de noviembre. El reportaje tiene por título Alfonso Cuarón on Roma and the Mexico City of His Youth, y se centra en cómo el director se inspiró en las mujeres que marcaron su infancia y en la ciudad de su juventud.

La nota en Vanity Fair fue ilustrada con imágenes de la fotógrafa Cristina de Middel y estilismo de Elissa Santisi, en las que Aparicio y Tavira aparecen ataviadas con ropas de marcas exclusivas. Aparicio viste, específicamente, piezas de Gucci, Prada, Pierre Hardy y Louis Vuitton.

La glamorosa sesión de fotos de Aparicio y Tavira fue ampliamente comentada en Twitter, con muchos usuarios reivindicando el look de la actriz mixteca y otros, lamentablemente, vertiendo sobre Aparicio ofensivos y reprobables comentarios racistas.

Racista se queda. — Foolish Menace (@xvvxvvvx) November 13, 2018

Por qué dicen que se merece un Oscar? Y la exaltan de "Belleza auténtica Mexicana"? Por qué es morena y le tienen lastima? Por qué el afán de ser tan falsos? — Bebe Macaco (@bebe_macaco) November 15, 2018

A qué inconformes te refieres? Arrobalos, señala y reclamales directo a ellos y dejasentirte moralmente superior porque " te da gusto que esté triunfando la India" tu tuit al aire entra perfecto en la corrección política, muy fácil desde cualquier nicho progre quedar bien parado — Montaña (@MeArranquetodo) November 18, 2018

Lo cierto es que Aparicio, quien era maestra de escuela en Oaxaca antes de ser descubierta por Cuarón, se ha erigido en el emblema de Roma y de su éxito con la crítica.

El pasado 15 de noviembre la revista Time ubicó a Aparicio en el primer puesto de las diez mejores actuaciones en cine de 2018. "Su actuación es el tipo de joya que un cineasta podría buscar por siempre y nunca encontrar", describió Time.

La revista The Wrap puso a la actriz mexicana en su portada de noviembre, en la edición dedicada a las películas con más oportunidad en los premios Oscar. "El corazón de Roma" es el titular de la publicación y sitúa a Aparicio al frente de un reportaje sobre el filme.

Gran Trabajo de Lisa Taback conseguir el Cover de The Wrap y que la Paisana Yalitza Aparicio aparezca en ella.

¡Por supuesto, como parte de su campaña FOR YOUR CONSIDERATION! #ROMACuaron (2018). pic.twitter.com/3EhlMyp3gD — Ernesto Pastrana (@PastranaTweet) November 21, 2018

Roma se exhibe desde el 21 de noviembre en cines selectos de Los Ángeles, Nueva York y México. Luego, cada semana irá sumando otros mercados hasta completar salas de 30 ciudades, antes de su debut en Netflix el 14 de diciembre.

