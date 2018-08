Estrella de 'Guardians of the Galaxy' reconoce que "no son tiempos fáciles" para el elenco

Marvel Studios

En una entrevista concedida el martes a la agencia The Associated Press, el actor Chris Pratt, quien interpreta al personaje de Star-Lord en la saga Guardians of the Galaxy, reconoció que "no son tiempos fáciles" para él y el resto del elenco de esta franquicia luego de que Disney despidiera a su guionista y director James Gunn por tuits escritos entre 2008 y 2012 en los que hacía chistes de temas como pedofilia y violación de menores.

Pratt reafirmó en la entrevista que alberga la esperanza de que Gunn pueda ser recontratado como director del próximo filme, Guardians of the Galaxy Vol. 3. De hecho, un reporte del pasado 10 de agosto en Deadline.com afirmaba que había conversaciones entre Marvel Studios y Disney para que a Gunn le fuese permitido regresar al proyecto.

"No son tiempos fáciles. Todos amamos a James y él es un buen amigo de nosotros [el elenco], pero también amamos trabajar en Guardians of the Galaxy. Es una situación complicada para todos. Y, ¿sabes?, nosotros queremos avanzar, hacer lo correcto y ser lo mejor que podemos ser", explica Pratt en la entrevista a AP.

El actor es uno de los firmantes de la carta abierta —publicada en Twitter el 30 de agosto— en la que el elenco principal de la franquicia reconoce que los tuits de Gunn son desafortunados pero que, debido a que el propio director reconoció su error, solicitan a Disney que considere reinstalarlo en el nuevo filme.

Dave Bautista, quien interpreta a Drax en la saga, ha sido el más vocal y crítico sobre el despido de Gunn, al punto que ha planteado que si no se usa el guión de Gunn en la tercera película, solicitará a Disney que lo libere de su contrato. La carta abierta y ahora la entrevista de Pratt indican que el elenco está ejerciendo toda la presión posible para que Disney y Marvel Studios reconsideren su decisión.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 tiene previsto su estreno en 2020.

