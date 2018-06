Estos videos musicales están hechos para verlos en teléfonos móviles

Agrandar Imagen Captura de video por Gonzalo Jiménez/CNET en Español

Este artículo lo disfrutarás más si lo lees en un teléfono móvil.

La moraleja que deja el lanzamiento por Instagram de su app de videos IGTV -- hecho el miércoles, 20 de junio -- es que la red social considera que el futuro está en los videos personales que la gente ve en sus teléfonos móviles.

IGTV sería así una competencia a este tipo de videos en YouTube.

El potencial de ver videos en plataformas móviles no ha pasado desapercibido para muchos artistas, quienes han producido videos musicales concebidos especialmente en el formato vertical, para que se adapten a la pantalla de un teléfono móvil.

Muchos videos musicales -- popularizados en canales como MTV, lanzado en 1981 -- se adaptan a esta nueva tendencia, así que en CNET en Español hemos reunido algunos ejemplos que emplean el formato vertical y simulan las interfaces típicas de las redes sociales en este tipo de dispositivos.

'Don't Miss It' por James Blake

El músico inglés de 28 años de edad, James Blake, recibió una nominación al Grammy en 2014 como mejor nuevo artista. Su disco Overgrown (2013) obtuvo el Mercury Prize, uno de los galardones musicales más prestigiosos del Reino Unido.

El pasado 25 de mayo Blake lanzó un nuevo single titulado Don't Miss It, fruto de su colaboración con el músico Dominic Maker, de la agrupación Mount Kimbie. El video de la canción reproduce las letras, como si estuvieran leyendo mientras se escriben en el teclado de un teléfono móvil.

'Run and Run' por Lyrical School

El video musical Run and Run de la banda japonesa Lyrical School -- agrupación de seis integrantes que se dedican al género llamado J-Pop -- utiliza las interfaces y diseños de muchas apps y teléfonos móviles. Ayuda también el ritmo y la melodía pegajosa del tema.

Filmado en formato vertical, el video de la banda Lyrical School está concebido para ser visto en un teléfono inteligente. Las integrantes del grupo parecen entrar y salir de aplicaciones móviles como Messenger, Facetime, Tumblr y Twitter.

Como reseña la página Web Spoon & Tamago, dedicada a la cultura pop japonesa, el video es tan original que hace cuestionar al espectador si su teléfono fue hackeado, pues pareciera que lo que se ve en pantalla es controlado por un agente externo.

'What You Talking About?' por Peter Bjorn and John

Algo similar ocurre también con el video musical del grupo sueco Peter Bjorn and John, cuyo tema musical, What you talking about?, ostenta también un corto promocional que apela a los iconos de Facetime y Snapchat, entre otros, y simula los efectos disponibles en aplicaciones móviles.

El video fue dirigido por Tanja Häring y oculta la cara de los protagonistas con emojis. Peter Bjorn and John es una banda independiente y su nueva canción es el primer sencillo que lanzan en un lustro (pertenece a su nuevo álbum, Breakin' Point, que salió a la venta el pasado viernes, 10 de junio).

'How Can It Be' por Harrison

Un antecedente reciente de esta tendencia es el video musical de la canción How Can It Be, de la banda electrónica Harrison, lanzado en agosto de 2015. El video fue producido por DTO Films y reconstruye la cadena de mensajes de texto entre una pareja joven en proceso de ruptura.

El video musical suscita en el espectador la sensación de que está mirando, como un voyeur o un hacker, una conversación electrónica en un teléfono ajeno. Así de bueno es.

El formato vertical cada vez es más popular. Ya hay festivales de películas con este encuadre, propio de los teléfonos inteligentes. Y hasta la revista Wired hizo un recopilatorio de los videos musicales que se han anotado en este estilo.

Nota de redacción: Este artículo fue actualizado el miércoles 20 de junio de 2018, a las 5:30 p.m. hora del Este de Estados Unidos (2:30 p.m. PST).

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.