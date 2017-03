Faltan pocos días para el lanzamiento del Galaxy S8 y sin embargo los rumores no cesan. El más reciente es del filtrador Evan Blass, quien ha lanzado en su cuenta oficial de Twitter una primera mirada a los colores en los que vendrá el nuevo buque insignia de Samsung.

Tanto el Galaxy S8 como el S8 Plus vendrían en colores "cielo negro", "gris orquídea" y "plata ártica", según se puede leer en el tuit de Blass. Otro mensaje del filtrador en respuesta a este revela los supuestos precios para los teléfonos en Europa.

Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (top to bottom) in black sky, orchid grey and arctic silver (left to right) pic.twitter.com/ISo7W10sYV