Estos apps ayudan a proteger tu privacidad en Internet

James Martin/CNET

Si tienes paranoia de que empresas y agencias gubernamentales te sigan el rastro en línea, no estás loco. Hay algo que puedes hacer para detenerlos.

La privacidad y protección de datos está en mente de todos luego de que salió a relucir el escándalo Cambridge Analytica, una consultoría británica que hizo mal uso de los datos de más de 87 millones de usuarios de Facebook.

Esto ha llevado a la gente a cuestionar cuánta información suya tienen grandes empresas tecnológicas como Facebook y Google.

Y algunos ya han comenzado a tomar acción. La Regulación General de Protección de Datos (conocida por sus siglas GDPR) de la Unión Europea, que entra en efecto este viernes, requiere que las empresas sean más transparentes respecto de los datos que tienen de los usuarios y pidan permiso antes de compartirlos.

Aunque hay muchos peligros en línea de los que la GDPR no podrá protegerte, afortunadamente, existen herramientas para asegurarte de que tus datos no sean recolectados.

Estas son algunas herramientas útiles para proteger tu privacidad en línea.

Analízate

Panopticlick: Si tu navegador no es seguro, estás en problemas. Pero, ¿cómo sabes si es seguro?

La Electronic Frontier Foundation tiene una herramienta llamada Panopticlick, que analiza cuán protegido está tu navegador contra el rastreo en Internet. La herramienta fue lanzada en 2010, pero la EFF añadió una función en 2015 para ver cuán bien funcionan los bloqueadores de rastreo.

Los sitios Web están plagados de rastreadores o trackers, utilizados con frecuencia por los anunciantes para saber cómo dirigirte anuncios basados en las páginas que has visitado. Panopticlick simula ese software de rastreo y muestra lo que enseña.

Protégete

Brave browser:

Una opción es cambiar tu navegador. El Brave browser es un app gratuito de una startup que ofrece pestañas privadas que utilizan la tecnología para ocultar la identidad de Tor Project.

Eso significa que ofrece protección en contra de toda clase de rastreo, incluyendo el seguimiento de las proveedoras de Internet, que pueden monitorizar tu comportamiento en línea y vender esa información a los anunciantes sin tu permiso.

Con Brave, las proveedoras sólo verán tráfico encriptado que va a regiones como los Países Bajos, el Medio Oriente y Asia.

Privacy Badger: Esta es una adición o add-on gratuita a tu navegador Chrome, Firefox y Opera. Fue creada por EFF y bloquea rastreadores y anuncios espías.

Aún cuando las páginas de Facebook tengan estos trackers, podrás acceder la red social sin que te sigan el rastro en tu paso por distintos sitios.

Mientras que herramientas similares, como Ghostery, los add-on de EFF bloquean los rastreadores basados en la actividad que ve y no en una lista negra; así que siempre está aprendiendo y adaptándose.

DuckDuckGo: Si no te sientes cómodo usando Google, existen alternativas que quizás no hayas escuchado. DuckDuckGo se creó como una alternativa a la gigante de búsquedas y que está enfocada en la privacidad.

El sitio Web promete no recolectar ni compartir la información del usuario y permite realizar búsquedas anónimas. DuckDuckGo recaba 20 millones de búsquedas privadas al día, de acuerdo con el sitio.

Este motor de búsquedas centrado en la privacidad también tiene un app móvil y una extensión de navegador.

Cookies Autodelete:

Los sitios Web reconocen tu dispositivo a través de los cookies, que es la razón por la que tu información de acceso se autocompleta cuando visitas algunas páginas. Esto también puede ayudar a las empresas a saber cómo seguirte el rastro.

Cookies Autodelete es un add-on para Google Chrome y Mozilla Firefox. Borra cualquier cookie que no se use cada vez que cierres una pestaña en tu navegador. También te permite personalizar tus ajustes para que los sitios Web en que confíes puedan conservar tus cookies. También puedes borrar todos los cookies para algunos dominios específicos, y para los sitios en que no confías.

Mientras que Privacy Badger previene el rastreo por empresas externas, una herramienta como Cookies Autodelete puede ayudar a prevenir el rastreo directo de parte de los sitios Web.

Mensajería segura

Signal: Existen muchas herramientas para la encriptación de mensajes como WhatsApp (que es propiedad de Facebook) y Telegram (que los investigadores dicen no es segura). Signal, sin embargo, es la más recomendada.

El servicio de mensajería gratuito ofrece mensajes privados y encriptados, lo que significa que los vidajenas no pueden espiar tus mensajes. Signal tampoco almacena los datos de usauros, por lo que las agencias gubernamentales no pueden exigir ver tus mensajes.

También puedes configurar que todos tus mensajes desaparezcan dentro un período específico de tiempo. Si te preocupa que Signal te esté espiando de forma secreta, los códigos del app son de fuente abierta, lo que significa que todos pueden echarle un vistazo a su funcionamiento y advertir de vulnerabilidades o dar ideas de cómo volverlo más seguro.