Estos 9 celulares harán que el Galaxy S9 y el iPhone X se vean aburridos

Hoy en día, los celulares tienen una estructura rectangular muy parecida al iPhone X o al Galaxy S9. Y eso no es necesariamente algo malo. Sin embargo, si pones los teléfonos uno al lado del otro, es fácil sentir que te estás ahogando en un mar de monotonía.

De vez en cuando me gusta sentarme y hacer un análisis de los celulares que tienen un diseño diferente a lo establecido, y algunos otros con características bastante peculiares. (Nunca te olvidaremos, Runcible).

Cuando los celulares siguen las tendencias en paquete, como biseles delgados, reconocimiento facial y pronto lo que será inevitable la pantalla con notch, es cuando los pequeños experimentos de diseño se sienten especiales y únicos. Una cámara que sobresale. Un color hipnotizante. Botones que vibran cuando los aprietas.

El iPhone X y Galaxy S9 son dos celulares que marcan tendencias. Pero no tienen lo que estos nueve teléfonos: un elemento físico que se puede presionar, abrir, cerrar o tocar de otra manera. Aunque interesante no siempre es mejor, pero te hace destacar.

Hay una cierta emoción al ver botones y otras cosas extras que hacen que los teléfonos sean más atractivos. ¿Recuerdas esa necesidad infantil de aplastar cada botón y jalar cada palanca?

Por supuesto, no todas estas características físicas funcionan tan bien como la tecnología de desbloqueo facial o los lectores de huellas digitales integrados a las pantallas. Sin embargo, el hecho de que los fabricantes sigan recurriendo a este tipo de diseños, aún cuando otros teléfonos tan emblemáticos como el iPhone X, hacen todo lo posible (aparentemente) por deshacerse de las características físicas, sin duda significa algo.

En un mundo digital, las cosas físicas aún importan.

HTC U12 Plus: Aprieta y toca sus bordes

Los botones del HTC U12 Plus no se presionan, pues vibran cuando los tocas. El teléfono también activa una buena cantidad de aplicaciones y acciones cuando le das un apretón a los lados. También puedes hacer doble clic en los mismos bordes para realizar aun más acciones.

Aunque la sensación de las vibraciones me da escalofríos (y HTC dice que va a abordar esto en una futura actualización), no hay otro teléfono que tenga el potencial táctil a este nivel. Los otros celulares que han experimentado con esto, también fueron hechos por HTC.

Oppo Find X: Su cámara deslizante

Oppo tiene un largo historial de sorpresas con todas las novedades que puede hacer con sus cámaras. El Oppo Find X mantiene viva esa chispa de innovación con una cámara deslizable que le permite mantener un diseño con pantalla completa y hermosa estructura... ocultando las cámaras dentro del cuerpo del teléfono.

Desliza el mecanismo hacia arriba para revelar la cámara frontal de 25 megapixeles y las cámaras traseras dobles de 16 y 20 megapixeles que guarda en su interior. Tienes que verlo para creerlo.

Vivo Nex: Un teléfono de pantalla completa y sin 'notch' con una cámara emergente

¿Cómo obtener más pantalla en tu teléfono? Aquí hay una idea salvaje que está en el Vivo Nex. Guarda la cámara frontal en el teléfono y súbela mecánicamente cuando estés listo para usarla.

Así como la rejilla del altavoz, que desaparece cuando utilizas vibraciones para convertir la pantalla de tu celular en una bocina. El Vivo Nex también tiene un lector de huellas digitales en la pantalla.

Red Hydrogen One: Un teléfono holográfico para Hollywood

El Red Hydrogen One no es un teléfono para personas normales. Está diseñado para cineastas por una compañía que fabrica cámaras de cine profesionales; ya sabes, las que se usan para filmar Stranger Things.

Que este teléfono inteligente esté hecho por Hollywood y para Hollywood, no lo hace menos fascinante. El Hydrogen One podría parecerte torpe e incluso feo, en su forma de prototipo. Pero sus bordes con textura lo hacen fácil de agarrar y su "pantalla holográfica" te permitirá ver contenido 3D sin necesidad de usar gafas tridimensionales. (Las imágenes tienen profundidad, no te salen).

El Hydrogen One también cuenta con módulos que lo convierten en un visor en vivo para la creación de películas, por lo que no tendrá que usar auriculares cuando filme en 3D.

Asus ROG Phone: Un teléfono para videojuegos de alta gama con botones 'reales'

Los ángulos agresivos y las formas de los botones te dejan saber que no es un teléfono normal.

El teléfono Asus ROG incluye sensores en las esquinas para jugar videojuegos (especialmente los de tiradores). También hay accesorios adicionales para subir tu nivel de juego, como una base que hace que el teléfono ROG se sienta mucho más como un dispositivo de juego, así como una batería adicional de 6,000 mAh.

Si no lo sabes, ROG quiere decir Republic of Gamers, la marca de videojuegos de Asus.

Huawei P20 Pro: Tres cámaras en la parte posterior

Hay una, dos, tres cámaras en la parte posterior del Huawei P20 Pro. Este teléfono destaca como el primero en utilizar tres cámaras enfocadas en tomar fotografías (otros han utilizado una multitud de cámaras para AR o para rastrear); un sensor RGB, otro Mono y uno Telefoto. Sería imposible que el P20 Pro no tomara tan buenas fotos.

Si tienes la suerte de verlo en color Twilight, un fascinante tono tornasol, entenderás por qué no puedo quitar mis ojos de este celular.

Moto Z3 Play: Mantiene los módulos vivos para todos

Años atrás, Motorola lo cambió todo al colocar conectores magnéticos en la parte posterior de un par de teléfonos, creando un nuevo ecosistema de módulos intercambiables para sus celulares.

Fue un sueño modular que Motorola inició, junto con algunos otros al principio, hasta que Motorola se quedó con el mercado. Generaciones más tarde, Motorola logró mantener vivo el sueño modular con el Moto Z3 Play, un dispositivo accesible de gama media con una batería de larga duración y con una promesa que todos queremos creer.

BlackBerry Key2: Un teléfono con teclado

¿Desde cuándo un dispositivo retro obtiene el máximo reconocimiento por "innovación"? Desde ahora, ya que el BlackBerry Key2 es uno de los únicos teléfonos con teclado físico. Si bien, el bloqueo del teclado no es perfecto, pero es un intermedio entre la vieja escuela y la mentalidad digital de la nueva.

Puede que esta idea no funcione pero se lo reconocemos por al menos intentarlo.

Xiaomi Mi 8 Explorer: Diseño transparente

Acércate por la cubierta posterior transparente y quédate por el lector de huellas dactilares en la pantalla (o pantalla baja). Irónicamente, el Xiaomi Mi 8 Explorer se siente como un iPhone X del futuro con la función de desbloqueo facial en 3D, navegación basada en gestos y cámaras traseras. Sin embargo, su parte trasera transparente es una idea bastante original, que te atrae por la promesa física que es el poder ver las partes que componen al teléfono (incluso si al final no es real).

¿Qué pasa con el Galaxy Note?

Samsung merece los aplausos por lanzar la familia de los teléfonos Galaxy Note. No sólo se consideraba que era demasiado grande, la pantalla original de Galaxy Note era de 5.3 pulgadas, sino que también tenía un lápiz digital. Esto fue una locura. Fue inaudito. Y se estancó.

Casi una década más tarde, el Galaxy Note 9 está a la vuelta de la esquina. Pero Samsung ha tenido tanto éxito que el teléfono ya no es una novedad; sino una expectativa anual.

