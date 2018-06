Este tractor autónomo de Lego y Volvo viene con dron incorporado

Lego es conocida por recrear con lujo de detalle algunos de los vehículos más famosos en ladrillos de plástico para armar, entre los que se encuentran los espectaculares Bugatti Chiron y Porsche 911 GT3 RS. Pero ¿por qué habría la compañía danesa de juguetes limitarse a copiar un vehículo del mundo real cuando pudiera en cambio imaginarlo desde cero?

Es el caso de Zeux, un concepto de tractor autónomo con pala mecánica concebido por los equipos de diseño de Lego y la empresa automotriz Volvo. Lego ya ha reproducido anteriormente un vehículo con pala mecánica y una excavadora fabricadas por Volvo. Pero esta nueva propuesta de maquinaria pesada es totalmente diferente a lo visto en una obra en construcción hoy en día, pero también funciona como el prototipo digital que servirá de inspiración para los diseños de conceptos futuros de Volvo.

¿Cómo puede saberse que no es una excavadora cualquiera? Lo primero es que no posee espacio para que un humano pueda sentarse en ella. Y viene con un dron como compañía. Y también incluye una cámara movible en el techo que actúa como un "ojo", sugiriendo que nuestra futura relación con las máquinas autómatas no será necesariamente fría y unidireccional.

Lego trabajó con niños durante el proceso de diseño de Zeux y descubrió que los niños no tenían problemas en trabajar con el concepto de una pieza autónoma de maquinaria. Incluir el dron los ayudó a hacer la conexión entre la ausencia de un puesto de conductor y la idea de que alguien debía conducir de todas maneras el vehículo.

"Tan pronto como tuvimos un dron sobrevolando el terreno junto al vehículo, ellos nos contaron todas las historias posibles acerca de a dónde podría dirigirse esta máquina. Porque para ellos nadie estaba conduciendo (al Zeux); les resultaba obvio que es autónomo", contó Andrew Woodman, gerente de diseño en Lego.

"Ellos entienden que esta máquina es algo diferente porque no tiene cabina del conductor. Hay una cámara y un dron de observación del terreno. Y ellos elaboraron escenarios de cómo podría dirigirse a ambientes peligros, lugares a los que nosotros no podemos ir", añadió.

Requirió cierto tiempo ajustar la cámara en movimiento, aseguró Woodman. Él le contó a CNET que su equipo empezó diseñando una cámara para el vehículo antes de darse cuenta de que el Zeux conceptual tendría suficientes sensores para moverse de manera autónoma y que no necesitaría una cámara para cumplir esa función.

"Y luego llegamos a la conclusión de que, en efecto, la máquina no la necesitaba, pero quizás nosotros sí. Así que al tener esta cámara, que pueda girar para verte a ti, te brinda la confianza para saber que el vehículo te ha visto".

Es algo parecido a cuando instintivamente hacemos contacto visual con el conductor de un auto antes de cruzar la calle. El poderoso Zeux quizás no tenga a nadie visible que la esté operando, pero todavía es capaz de asegurarse a los transeúntes de que no chocará contra ellos. Asumiendo, eso sí, que estos hipotéticos peatones no se sentirán intimidados por un gran ojo montado en una barra de metal.

El Zeux mide 18 centímetros de alto, 21 centímetros de ancho y 59 centímetros de largo. Si se contrae la pala mecánica todavía alcanza los 51 centímetros de largo. Puede estar en funcionamiento hasta por cinco horas, con una batería de 150 kilovatios, que impulsa la pala mecánica, la cámara y todos los movimientos del vehículo.

Y si bien Volvo no tiene planes de convertir esta prototipo en una máquina de tamaño real, algunos elementos de su diseño serán replicados en futuros vehículos.

Scott Young, director de electromovilidad de Volvo CE, afirmó que para él este proyecto consistía en remover todas las restricciones que enfrentan los diseñadores que fabrican máquinas convencionales. Los conceptos harán un recorrido a través de los distintos procesos de desarrollo para llegar finalmente a los vehículos de tamaño real en los que la compañía está trabajando.

"Hay tecnologías en el Zeux con las que estamos trabajando hoy en día y de las que tenemos prototipos. Aunque ninguna luce así", dijo, apuntando al modelo.

Al poner a trabajar hombro con hombro a los equipos de ambas empresas, Andrew Woodman (de Lego) dice que el Zeux fue capaz de aprovechar la experiencia combinada de los expertos en mecánica de Volvo y los creativos diseñadores de Lego, quienes no están acostumbrados a que les digan que sus ideas no pueden realizarse.

"Tienes este conocimiento y, al mismo tiempo, este candor, que pones a trabajar en conjunto. [El Zeux] es el resultado de esa mezcla", añadió.

El Zeux de Lego estará en venta en todos los mercados en los que se distribuye Lego, a partir de este agosto, aunque todavía no se sabe su precio.

