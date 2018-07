Este robot serpiente voladora se llama DRAGON. ¿Qué podría salir mal?

Es posible que algunos de los robots de Boston Dynamics den un poco de miedo, pero al menos no pueden volar. Y si creías que ibas a poder evitar el apocalipsis robótico en el aire, tenemos malas noticias.

Los científicos de la Universidad de Tokio han creado un dron que puede transformarse y cuyo nombre en código es "DRAGON". Ese nombre viene de su descripción en inglés: "Dual-rotor embedded multilink Robot with the Ability of multi-deGree-of-freedom aerial transfromatiON" o "Robot multienlace con rotor dual incrustado y la habilidad de transformación aérea con libertad multiángulo".

Más importante que eso, nos imaginamos que debieron ponerle DRAGON por su similitud a un reptil volador que vendrá a limpiar la humanidad de sus pecados.

La idea de DRAGON, que lleva cuatro propulsores, es que puede cambiar su forma para adaptarse a diferentes huecos o esctructuras, según el Institute of Electrical and Electronics Engineers. Recto, vertical, diagonal, serpiente... puede hacerlo todo.

En otras palabras, puedes esconderte pero no puedes escaparte. Por suerte, el prototipo que se puede ver en el video sólo puede volar durante unos tres minutos.

El dominio de robots horroríficos ha estado dominado recientemente por Boston Dynamics, cuyos robots se han ido haciendo cada vez más ágiles. Este robot se va a comercializar, junto a robots perro, a partir del año que viene.