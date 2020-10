Este radar retrovisor para bicicleta de Garmin te da 'ojos' traseros

Últimamente he salido bastante a montar bicicleta, y taz vez lo único que me preocupa es que algún automóvil venga por detrás de mí y me atropelle, o al menos me golpee de lado y me saque de la carretera. Las posibilidades de que eso suceda son pocas en las zonas rurales de Nueva York en las que practico ciclismo, pero tengo amigos que sí han sufrido accidentes de este tipo, así que cuando vi los radares retrovisores de Garmin, el RTL515 (US$200), que tiene una luz trasera integrada, y el más básico RVR315 (US$150, sin luz trasera), pensé en probarlos para ver si me hacían sentir más seguro y me convertían en un ciclista más prudente.

Tengo la computadora para bicicleta Edge 130 de Garmin (el modelo básico monocromático), y tanto el RTL515 como el RVR315 se conectan sin problemas con estos dispositivos de Garmin, así como con las computadoras Element de Wahoo y con teléfonos inteligentes iOS y Android por medio de la aplicación Varia. Además, Garmin dice que se integran con aplicaciones de terceros como Ride with GPS para superponer alertas de radar a tus mapas (aunque esto no lo probé).

Los radares ofrecen opciones de montaje para tres tipos diferentes de tija de sillín (el tubo del asiento), por lo que deberían adaptarse bien a la mayoría de las bicicletas (pude montar verticalmente ambos modelos en mi bicicleta montañera Giant sin ningún problema). Es fácil retirar los radares para cargarlos (a través de Micro-USB, no USB-C), pero toma en cuenta que ello también los hace fáciles de robar si los dejas sin vigilancia en tu bicicleta. La duración de la batería del RTL515 es de 16 horas con la luz en modo intermitente diurno y 6 horas en modo de luz continua. El RVR315 sin luz ofrece hasta 8 horas de duración de la batería.

Agrandar Imagen David Carnoy/CNET

Cuando un automóvil se acerca a tu bicicleta por detrás, este aparece en tu computadora como un pequeño ícono, básicamente una señal luminosa circular en el costado de tu pantalla. Y el radar puede identificar varios automóviles que se acercan y mostrarlos en la pantalla con la distancia proporcional entre ellos. Puede "ver" automóviles a hasta 153 yardas (140 metros) de distancia. Con una computadora pequeña como la Edge 130 (el modelo que tengo), es necesario mirar regularmente la pantalla para ver los automóviles que se acercan. Pero a menudo el radar me permitía verlos antes de escucharlos, lo que me daba tiempo de moverme hacia el borde de la carretera para darles más espacio para rebasarme.

Agrandar Imagen David Carnoy/CNET

Mi cuñado es un ciclista más experimentado que yo y ya cuenta con una luz trasera, así que le pedí que probara el RVR315. Él maneja por carreteras de Nueva Jersey que tienen muchos más automóviles. El radar se integró a la perfección con su computadora para bicicleta Wahoo y le impresionó que en efecto detectara varios automóviles a medida que se acercaban. "Cada vez que salía con el radar, definitivamente me sentía más seguro". Su computadora le mostraba pequeños íconos de automóviles; cuanto más grande sea tu pantalla, más fácil será recibir una alerta.

Si tienes tu teléfono montado en el manillar y usas la aplicación Varia, además del gráfico del automóvil recibirás una alerta de tono y una vibración. Sin embargo, muchas personas prefieren utilizar un ciclocomputador dedicado en lugar de un teléfono.

Agrandar Imagen David Carnoy/CNET

Algunos ciclistas tienen espejos en sus cascos para detectar los automóviles que vienen detrás. Un espejo ciertamente es una buena característica de seguridad, pero el radar puede detectar un automóvil que se acerca antes de que lo puedas ver en tu espejo, lo que hace de él un buen complemento en estos casos. Conozco personas que usan ambos y les gusta esa mayor capacidad de ver lo que ocurre detrás de ellos.

Obviamente, si ya cuentas con una luz trasera en tu bicicleta, no hay razón para gastar los US$50 adicionales en el RTL515, a menos que quieras una solución integrada. A US$200, el RTL515 es un poco caro, pero es un pequeño accesorio realmente útil que en verdad te hace sentir más seguro mientras andas en bicicleta.