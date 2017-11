Este es el hombre que eliminó la cuenta de Twitter de Trump

Captura de pantalla Steven Musil/CNET

El contratista que desactivó la cuenta de Twitter del presidente Donald Trump a principios de este mes salió a la luz y calificó el movimiento como un error.

Twitter se negó a identificar al hombre, pero TechCrunch informó el miércoles que él es Bahtiyar Duysak, un ciudadano alemán de poco más de 20 años de ascendencia turca. Duysak trabajó en atención al cliente con la división de Confianza y Seguridad, el equipo que revisa las alertas de mal comportamiento en la plataforma, dijo la fuente.

Duysak le dijo a TechCrunch que estaba cerca del final de su último día trabajando para Twitter cuando llegó una alerta sobre la cuenta de Trump. Como gesto final, comenzó el proceso de desactivación de la cuenta, cerró su computadora y abandonó el edificio.

Dijo que no esperaba que el proceso se completara realmente, pero así fue. Durante aproximadamente 11 minutos en la tarde del 2 de noviembre, los visitantes de la cuenta de Trump encontraron un mensaje que decía que la página no existía. Inicialmente, Twitter dijo que la cuenta había sido "desactivada inadvertidamente debido a un error humano", pero luego culpó a un empleado del servicio al cliente que estaba trabajando su último día en la empresa.

"Me lo pasé muy mal en Estados Unidos", dijo Duysak. "A veces estaba cansado y todos pueden cometer errores. Cometí un error".

Después del incidente, han persistido las preguntas sobre cómo el empleado tenía ese nivel de acceso para poder eliminar una cuenta, o qué otros tipos de manipulación podrían ser posibles. Buzzfeed News citó a un "ex empleado de alto rango" de Twitter que describía un acceso relativamente fácil a ciertos controles de cuenta. The New York Times dijo que aunque "cientos de empleados" pueden tomar medidas como deshabilitar cuentas, los trabajadores del servicio al cliente no pueden acceder a los mensajes directos ni tuitear a través de las cuentas de otras personas.

"No pirateé a nadie", continúa Duysak. "No hice nada que no estuviera autorizado a hacer".

Twitter se negó a confirmar que Duysak fue responsable de la eliminación, pero dijo que la compañía ha "tomado una serie de medidas para evitar que un incidente como este vuelva a ocurrir".