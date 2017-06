Si usas la aplicación de mensajería WhatsApp, seguramente perteneces a unos cuantos grupos. Lo más probable es que te uniste a algunos por voluntad propia, pero estás en otros porque simplemente te añadieron sin preguntar y fuiste demasiado decente como para salir corriendo del grupo.

Los grupos de WhatsApp son una de las funciones más populares, ya que pueden ser bastante útiles si son bien utilizados. No sólo te pueden conectar con amigos y familiares, sino que también pueden servir de herramienta de comunicación entre compañeros de trabajo.

Sin embargo, es posible que alguno de esos grupos te tenga deseando nunca haber entrado o preguntándote, ¿será que estoy en el grupo equivocado?

Por esta razón, es importante que conozcas cuáles son las señales que podrían indicar que no deberías estar en ese grupo de WhatsApp porque simplemente no es para ti.

Dejas tu celular por cinco minutos y cuando regresas hay 471 mensajes sin leer

Probablemente te pasa todos los días. Decides despegarte del celular y finalmente ponerte a trabajar o hacer algo diferente a estar pegado a las conversaciones de WhatsApp. Pasan unas cuantas horas y el grupo ya va por los 400 mensajes. Ante esta situación tienes dos opciones: ponerte al día y leer los mensajes, o estar perdido en el espacio y no saber de qué están hablando.

Captura de pantalla por Juliana Zapata/CNET

2. No entiendes el nombre del grupo

No saber o entender en qué grupo estás metido es una señal clave. Quizás no eres lo suficientemente hábil para entender los 15 emojis que usaron para el nombre, o simplemente tu sentido del humor está un poco desactualizado.

3. La política es el tema preferido

Es importante hablar de este tema, pero si sólo recibes videos de política quizás estés en el grupo equivocado.

4. Sufres un ataque de pánico cada vez que vas a abrir el grupo



No faltan los GIFs, imágenes o videos inapropiados. Cuando estás en uno de estos grupos, nunca te atreves a leer los mensajes mientras estás en la oficina o algún lugar público porque sabes que habrá algo no apto para el trabajo.

5. Te envían chistes larguísimos que nunca tienes tiempo de leer o no los entiendes

Puede que sean divertidos, pero nunca puedes terminarlos de leer porque parece que no tienen fin. También puede suceder que si terminas de leerlos ya no te da risa. Esto incluye también a esos memes que no te causan gracia y te hacen pensar, ¿serás tú el del problema o son ellos?.

6. Las cadenas de mensajes de hace 10 años siguen rondando y asustando

¿Recuerdas cuando tu bandeja de correo electrónico siempre estaba saturada de cadenas y spam? Esos mismos mensajes resurgieron en WhatsApp, lo cual es un poco más incómodo porque te llegan a tu celular a todas horas del día, si es que tienes las notificaciones activadas. Estas cadenas son comunes en los grupos de WhatsApp y siguen circulando y amenazando con maldiciones o prometiendo donaciones si no la reenvías a los 20 contactos que dicen.

7. No conoces a todos los miembros del grupo

Eres uno de los 115 miembros y aunque conoces a muchos porque son tus amigos, los amigos de tus amigos son unos desconocidos para ti y llevas tanto tiempo en el grupo que preguntar quiénes son no es una opción. Es posible que te hayas metido a uno de esos grupos en que nadie se conoce. También sucede que aunque crees que conoces a todos los miembros, un día mandan una foto de su bebé y tú ni siquiera sabías que tenían hijos.

8. Todos escriben al mismo tiempo

Es difícil contestar mensajes porque todos hablan al mismo tiempo y de temas diferentes.

9. El grupo está lleno de mensajes y 'memes' repetidos.

No falta el miembro del grupo que no lee los mensajes y siempre dice o manda algo repetido. Seguro alguno de tus grupos está lleno de duplicados.

10. Siempre hay una persona que envía ese mensaje advirtiendo que a partir de mañana habrá que pagar por usar WhatsApp

Son varias las versiones que circulan y aterrorizan a los usuarios de WhatsApp.

11. El grupo es de solo mujeres en busca de un estilista personal

Si tienes un grupo de solo amigas, es probable que inunden el grupo con fotos de vestidos diferentes para que les ayudes a escoger el que les quede mejor.

12. Cantidad exagerada de mensajes de voz

Es difícil estar al día con los mensajes de texto que manda el grupo, pero los mensajes de voz tampoco facilitan las cosas. Entendemos que es más cómodo enviar estos menajes de voz, pero siempre hay alguien que abusa de la comodidad.

13. El grupo se quedó en los años 80

Si tienes un grupo con tus compañeros de escuela y te graduaste hace algunas décadas, quizás tus compañeros se hayan quedado atrapados en el tiempo. Es normal, la nostalgia es inevitable.

14. Tu batería y almacenamiento son las víctimas del grupo

Si te estás quedando sin batería más rápido de lo normal, probablemente la actividad del grupo tenga algo que ver. Si tienes activada la opción de Guardar en el carrete, lo más seguro es que todas las fotos, memes y videos están ocupando espacio que realmente necesitas para tomar fotos en tus vacaciones.

15. Desconoces la mayoría de los temas del grupo o no te interesan

Si las conversaciones del grupo son sobre bebés, medicamentos o alguna otra cosa que no te llame la atención, es probable que este grupo no sea para ti.

¿Se nos olvidó alguna otra seña? Escríbela en los comentarios de abajo.