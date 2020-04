Estafa amenaza con exponer material grabado desde tu cámara Web

Andrew Brookes/ Getty Images

Es posible que te llegue un correo electrónico que arranque diciendo, en inglés: "Lo sé, XXXXX, es tu contraseña". El correo es enviado por estafadores que aseguran tener acceso a tu contraseña, contactos personales y de trabajo, y material audiovisual sensible, supuestamente, grabado desde la cámara o copiado de la pantalla de tu dispositivo. Lo primero que debes saber es que se trata de una estafa.

Captura de pantalla por Alejandra Ramos / CNET en Español

Este tipo de estafas cibernéticas han estado activas por años, pero en días recientes han retomado fuerza. En el correo electrónico, el extorsionador afirma tener tu contraseña y te exige un pago de US$1,900 vía Bitcoin en las siguientes 24 horas para que no publique un video tuyo comprometedor.

En el correo electrónico , el extorsionador asegura haber colocado un malware en un sitio pornográfico visitado por el usuario, lo que le permitió acceder a la pantalla y cámara del dispositivo, así como a sus contactos de Messenger, Facebook y correo electrónico.

Sin embargo, la realidad es que este tipo de correos electrónicos suelen estar automatizados y el estafador en realidad no tienen ningún tipo de video comprometedor tuyo ni acceso a tus cuentas o contactos.

Lo que sí es seguro es que la contraseña citada en el correo electrónico —la cual posiblemente no has usado en años—, la haya obtenido mediante una base de datos filtrada en la red y si eres de las personas que no cambian sus contraseñas con regularidad te podrías llevar un susto.

Para verificar si alguna de tus contraseñas o cuentas está comprometida, puedes usar el sitio Web Have I Been Pwned. De ser así, asegúrate de actualizar tus contraseñas y utiliza la autenticación de dos factores, de modo que incluso si los piratas informáticos tienen tu contraseña, no puedan acceder a tus cuentas de manera sencilla.

Las contraseñas usadas en esta estafa suelen ser viejas y posiblemente ni siquiera estén activas. Sin embargo, te recomendamos tomar las medidas de precaución necesarias para que tu información no caiga en malas manos y evites ser víctima de cualquier tipo de estafa o hackeo.