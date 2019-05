Gobierno de EE.UU. presenta nuevo plan migratorio que excluye a DACA

Joyce N. Boghosian/La Casa Blanca

El presidente estadounidense Donald Trump presentó el jueves 16 de mayo un plan migratorio que prioriza a los inmigrantes con títulos universitarios pero no a los jóvenes indocumentados que actualmente viven en el país, conocidos como Dreamers.

La propuesta también reduciría el número de visas reservadas para la reunificación familiar, haría más difícil conseguir asilo y permitiría que los agentes fronterizos mantengan detenidas a las familias indocumentadas por más tiempo. También aumentaría los recursos para la construcción de barreras físicas en la frontera sur de Estados Unidos para contrarrestar el narcotráfico y el tráfico ilegal de personas.

El nuevo plan -- que viene de la mano de Jared Kushner, consejero y yerno del presidente, y Stephen Miller, consejero principal de inmigración de Trump -- no reduciría la cantidad de visas otorgadas cada año para la inmigración legal sino que cambiaría a quienes la pueden obtener, o sea, a los inmigrantes sumamente capacitados, que hablen inglés y puedan aprobar un examen de civismo.

El plan del gobierno ya tiene críticos en ambos bandos políticos del gobierno. El director ejecutivo del grupo conservador Centro de estudios sobre la inmigración, Mark Krikorian, le dijo a The New York Times, que "esta propuesta no refleja a los constituyentes del presidente" porque no cambia la cantidad de inmigrantes que pueden entrar de forma legal a EE.UU.

Por otro lado, los demócratas se opondrán al plan migratorio porque eliminaría la habilidad que actualmente tienen los ciudadanos y residentes legales de patrocinar a sus familiares para traerlos a EE.UU.

Asimismo, los demócratas -- y algunos republicanos -- también rechazarían la propuesta al excluir una provisión para ayudar a los jóvenes indocumentados que forman parte del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a obtener su estatus legal. El programa DACA ha técnicamente terminado aunque aún existe por orden judicial.

La propuesta de Trump necesitaría ser aprobada por ambas cámaras del Congreso de EE.UU. y firmada por el presidente para convertirse en ley. El plan migratorio promete ser una herramienta para el presidente durante su campaña electoral para la reelección a la presidencia en 2020.