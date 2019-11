Estados Unidos investiga a TikTok por compra de Musical.ly: reporte

SOPA Images via Getty Images

El gobierno de Estados Unidos está investigando la popular aplicación TikTok para detectar "posibles riesgos de seguridad", según un reporte dado a conocer el viernes 1 de noviembre. TikTok, propiedad de la compañía china ByteDance, se ha vuelto increíblemente popular entre los adolescentes de todo el mundo por sus videos cortos.

Según un reporte de Reuters, el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, por su siglas en inglés) abrió un análisis de la aplicación y la compra por parte de su compañía matriz de la firma estadounidense Musical.ly hace dos años por alrededor de US$1,000 millones. Según el reporte, que cita dos fuentes no identificadas, "TikTok no buscó autorización de CFIUS cuando adquirió Musical.ly", por lo que el grupo gubernamental tiene el "alcance para investigarla ahora".

"Si bien no podemos comentar sobre los procesos regulatorios en curso, TikTok ha dejado en claro que no tenemos mayor prioridad que ganar la confianza de los usuarios y reguladores en Estados Unidos", dijo un portavoz de TikTok a CNET. "Parte de ese esfuerzo incluye trabajar con el Congreso y estamos comprometidos a hacerlo".

El app ha estado en el ojo del huracán en semanas recientes por preocupaciones sobre cómo usa los datos que almacena y sobre si hace censura de contenidos. La semana pasada TikTok publicó una declaración defendiéndose a sí misma y expresando su esperanza de "dejar las cosas claras en algunos temas específicos".

En la publicación, la compañía dijo que los datos de sus usuarios en Estados Unidos se almacenaron en servidores dentro de ese país" con redundancia de respaldo en Singapur", y agregó que "nuestros centros de datos están ubicados completamente fuera de China, y ninguno de nuestros datos está sujeto a las leyes chinas". La compañía también dijo que "no elimina contenido basado en temas sensibles relacionados con China".

"El gobierno chino nunca nos ha pedido que eliminemos ningún contenido y no lo haríamos incluso si se nos solicita", continuó la publicación. "No estamos influenciados por ningún gobierno extranjero, incluido el gobierno chino; TikTok no opera en China, ni tenemos ninguna intención de hacerlo en el futuro".