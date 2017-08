Estación Espacial Internacional se cuela en esta foto del eclipse total de Sol

Agrandar Imagen NASA

Mira bien esta foto del eclipse total de Sol que se llevó a cabo este 21 de agosto. Notarás que el Sol y la redonda "mordida" de la Luna que se va aproximando desde un costado. La mayoría de las manchitas son manchas solares. Pero, si miras fijamente, notarás otra cosa. Una mancha al lado de la curvatura que demarca la luna es la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés).

La cuenta de Twitter de la Estación Espacial Internacional compartió esta foto el lunes con el mensaje "It's the moon, sunspots AND the station in front of the sun. @NASA photographer captures station transiting sun during #Eclipse2017" ("Es la Luna, manchas solares Y la estación en frente del Sol. El fotógrafo de la @NASA captó a la estación transitando en frente delSol durante el #Eclipse2017").

La ISS se ve distinta a las manchas solares. Puedes ver hasta las alas de la estación.