La primera versión del Essential Phone tuvo una baja distribución el año pasado, según tuiteó el director de investigación IDC este lunes.

Después de su lanzamiento en julio de 2017 se distribuyeron 88,000 unidades del teléfono Essential Phone, según Francisco Jeronimo. Agregó que el celular del creador de Android, Andy Rubin, "aún tenía mucho camino por recorrer para convertirse en un riesgo exitoso".

El celular que nuestro experto Juan Garzon llamó hermoso y "especial, pero no necesariamente esencial", en particular por su precio original de US$699, el Essential "no es resistente al agua, no tiene ranura microSD, no tiene conector de audífonos, tiene un solo accesorio modular disponible y sus cámaras no cuentan con estabilización de imagen óptica, son lentas y su app presenta problemas". Además, de su precio (que ahora se redujo a US$499), el Essential Phone tuvo una serie de problemas con su software incluso una vulnerabilidad a KRACK.

La poca distribución del Essential Phone también pudo haber sido simplemente porque el celular tiene mucha competencia. En la segunda mitad de 2017 lanzaron el Samsung Galaxy Note 8, los Apple iPhone 8 y iPhone X, el Google Pixel 2 y el Moto Z2 Force, entre otros. Según Essential, ya trabajan en una segunda generación del celular.

Nota del editor: Hemos solicitado un comentario de Essential sobre el dato de IDC y sobre sus propias expectativas para 2017. Actualizaremos esta nota cuando respondan.