El Essential Phone tiene una lengüeta que bien pudo no haber existido.

Este mes, Andy Rubin, fundador de Essential (y conocido por su importante trabajo para crear Android) tuiteó el enlace a una patente a nombre de su compañía: Apparatus and method to maximize the display area of a mobile device, una patente que describe una cámara que no va incrustada en la parte frontal del celular, sino dentro del celular per se.

Esta patente es una buena alternativa —al menos en papel— a la altamente criticada lengüeta (o notch) en algunos celulares, incluyendo el mismo Essential y el iPhone X. La cámara en esta patente se mete dentro del cuerpo del celular y sale cuando se necesita (una acción muy parecida al flash de las cámaras convencionales).

Essential describe esta patente como una invención para maximizar el tamaño de la pantalla en un celular eliminando la cámara frontal, un componente que requiere de espacio frontal y por ello los biseles en un celular no se pueden reducir totalmente — y da paso a las lengüetas.

La aplicación de esta patente a la vida real no es algo irreal. La empresa asiática Vivo ya mostró su celular Apex durante MWC 2018. Este Vivo Apex es un dispositivo casi sin biseles y sin lengüeta, pues su cámara frontal está escondida justo como lo detalla la patente de Essential.

El tuit de Rubin no indica que su firma esté pensando en lanzar un próximo Essential Phone con la característica de una cámara retráctil.

