Las nueve familias nobles de Poniente han vuelto a reunirse. HBO confirmó el miércoles que un especial que reunirá al elenco de Game of Thrones fue filmado a inicios de año en Belfast, Irlanda del Norte, y los fanáticos tendrán la oportunidad de verlo: pero no en HBO.

Como fue reportado originalmente por Entertainment Weekly, miembros del elenco -- incluyendo al hace tiempo ido Sean Bean, quien interpretó a Ned Stark en la primera temporada -- se reunieron en Belfast para filmar el especial, que fue animado por Conan O'Brien.

Pero HBO no lo mostrará al aire luego de que la temporada final concluya en 2019. (¿Qué, pensaron que este especial sería como The Bachelor: After the Final Rose?).

Según el reporte de EW, la reunión sólo podrá verse como un contenido adicional en la gigantesca Box Set con la edición en video que reúne las ocho temporadas. HBO confirmó la existencia del especial, pero hasta ahora no reveló si esta reunión estará disponible en otros medios.

Sean Bean, cuyo Ned Stark de corta vida fue uno de los personajes favoritos de los fanáticos, es el único miembro del elenco cuya asistencia a la reunión fue confirmada. Pero luce posible que Jason Momoa, quien interpretó a Khal Drogo, pudo haberse escabullido del set de filmación de Aquaman para reunirse con Daenerys. De hecho, el actor compartió fotografías de sí mismo en Instagram tomadas en Irlanda del Norte.

¿Qué hay de Catelyn Stark (Michelle Fairley), el único personaje al que el autor George R.R. Martin hubiese querido que regresara a la serie si de él dependiera? Ver a la madre de los Stark reunida con sus hijos sería conmovedor, considerando todo lo que han vivido estos personajes en la serie.

Los detalles son escasos, pero es algo que provoca ver luego de la temporada final. Game of Thrones regresará en abril de 2019.

