EscobaChallenge: Inés Sainz impone reto 'científico' y Twitter muere de risa

Parar una escoba sin ninguna ayuda, solo dejando que la gravedad haga su trabajo.

Ese es el nuevo reto que barre con las otras tendencias en Twitter y por favor, no nos miren con cara de wey, ya, porque la viralidad de esta historia es... fascinante.

La cosa empezó el 3 de febrero con un tuit de Inés Sainz, la modelo mexicana y presentadora de televisión, a sus casi 3 millones de seguidores en la red social. "Ya sabían que hoy hay una gravedad Terráquea fuerte? Y si paras una escoba se queda parada por la gravedad. Si tienen hijos chiquitos o grandes hagan la prueba Esta partidismo este experimento de science! Manden fotos!! Woow RT", escribió Sainz el 3 de febrero.

Es probable que el llamado #EscobaChallenge, ya existiera antes de ese tuit de Sainz, pero impulsó la etiqueta hasta que se convirtió en tendencia en Twitter. Al cierre de edición, el tuit original tenía casi 700 respuestas y unos 3,000 likes.

Una de esas respuestas refutaba el reto diciendo que no, no se trataba de un hecho insólito. "Ya está bien de burlarse de la ciencia y de mentir por unos puñeteros likes. No hay una gravedad fuerte. La gravedad es constante. En serio, ya está bien de personajes así", respondió Alex Riveiro, uno de los divulgadores científicos más influyentes en la red social.

Para ponerlo en español, que la gravedad sea constante nos permite desplazarnos sin mucha dificultad, pero no dejemos que los pormenores científicos nos echen a perder este reto que dejó algunas respuestas para llorar de la risa:

El engaño

La cara de mi madre cuando agarró su escoba // La cara de mi madre cuando ve que es para el #EscobaChallenge pic.twitter.com/WRUpqWaJ3j — J́j́ Sᴏʟɪ́sʜᴇʀ 🇲🇽 (@jjsolisher) February 4, 2020

Yo anonadado viendo como la escoba se queda parada // Mi mamá decepcionada porque pensó que la agarré para ponerme a barrer #EscobaChallenge pic.twitter.com/LHAv0d7DaF — o s b a b y (@diegoesapellido) February 4, 2020

La profecía



El primero en hacerlo todo era una profecía que sigue #TrapeadorChallenge #EscobaChallenge pic.twitter.com/dooJkP3TZC — JOHN DJ 1122✈️🗺️ (@JORDATAN_DJ) February 4, 2020

La nueva profecía

Tokio 2020 presenta la nueva disciplina olímpica de equilibroom perfecto.#EscobaChallenge pic.twitter.com/ejzSmXCzMa — Chico Anahuac (@arquilegos) February 4, 2020

Más que una relación

Duro mas que una de mis relaciones #EscobaChallenge pic.twitter.com/zmWgVCTxZI — Joan Nava Flores (@joannav2811) February 4, 2020

Muy preocupados

En México deben estar muy preocupados por el #coronaviruschina🙄/ uuuy si #EscobaChallenge🤭 pic.twitter.com/B5iCUaS2I1 — SEÑORA CON PECAS (@SraDeLaTanda_) February 4, 2020

Funciona

Como cuando...

Cuando ves los tuits de #EscobaChallenge y tu quieres éntrale al reto!!! pic.twitter.com/HOeVi8Udej — Amanda Davis (@raiderette_) February 4, 2020

Las que todos necesitamos

Las únicas escobas que me interesa que existan... #EscobaChallenge pic.twitter.com/Ea0od9iMr6 — Marisa CC 🇲🇽 (@marisa_ccanton) February 4, 2020

Desilusión

Que desilusión al ver que este no es el #EscobaChallenge pic.twitter.com/YvrUADwjR3 — Azul Peque (@AzulPeque1) February 4, 2020

Lo que pensamos

Lo que pasa por mi mente cuando leo que la gente está obsesionada por el #EscobaChallenge pic.twitter.com/45vZIgEa2X — Angelica Lineariloba (@Lineariloba) February 4, 2020

El futuro

Gente en 1950: En el 2020 habrá coches voladores y le gente alcanzará un desarrollo intelectual jamas imaginado.

Gente en 2020: ¡No mames ya viste la escoba! #EscobaChallenge pic.twitter.com/6qEIJzD1QS — Miguel Angel Muñoz (@SanCristobal) February 4, 2020

Pura ira

Como hay gente pendeja😒 #EscobaChallenge

Y no esta en intentarlo, si no en atribuirselo a un cambio (significativo) en la gravedad🤦🏻‍🤦🏻‍🤦🏻‍🤦🏻‍🤦🏻‍🤦🏻‍🤦🏻‍🤦🏻‍🤦🏻‍🤦🏻‍🤦🏻‍🤦🏻‍🤦🏻‍🤦🏻‍🤦🏻‍🤦🏻‍ pic.twitter.com/fim2ZPeZqo — ALEXIS (@AlexisBarcenasj) February 4, 2020

Cuando ves que en pleno 2020 siguen haciendo challenges todos pendejotes como el #EscobaChallenge: pic.twitter.com/C1gAkKlzCF — J Maldonado (@JosueMMendoza) February 4, 2020

Y para tener un cierre magnífico, la propia Inés Sainz dio por terminada la experiencia sin saber la explicación: